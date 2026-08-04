Трампу дали последний шанс остановить войну в Украине: почему окно для переговоров закрывается

Президент США Дональд Трамп получил уникальную возможность войти в историю как политик, способный остановить войну России против Украины. Однако это дипломатическое окно может захлопнуться в любой момент, если Вашингтон не проявит инициативу уже сейчас. К такому выводу пришел бывший советник Белого дома по вопросам России в администрации Джорджа Буша-младшего Томас Грэм в статье для The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, несмотря на публичные комплименты Владимира Путина в адрес Трампа, в российской элите все громче звучат сомнения относительно способности американского президента выступить нейтральным посредником. Причиной называют масштабную военную поддержку Украины со стороны США.

Грэм отмечает, что ситуация на поле боя становится все опаснее. Украина усиливает дальнобойные удары по российским военным объектам и энергетической инфраструктуре, постепенно осложняя снабжение оккупированного Крыма. Впервые жители российских регионов, находящихся далеко от линии фронта, начинают ощущать последствия войны, что вызывает беспокойство Кремля.

Одновременно Москва наращивает массированные атаки по украинским городам, пытаясь воспользоваться нехваткой у Киева современных средств противовоздушной обороны. Растет и тревога среди европейских союзников, поскольку российские ракеты и украинские беспилотники все чаще оказываются вблизи воздушного пространства стран НАТО.

Эксперт считает, что продолжение войны становится все более тяжелым испытанием для обеих сторон. Украина сталкивается с кадровым дефицитом и проблемами мобилизации, а Россия — с демографическим кризисом, растущими экономическими расходами и усилением технологического отставания от США и Китая.

По мнению Грэма, именно Вашингтон обладает необходимым политическим влиянием для запуска новых переговоров между Киевом, Москвой и европейскими столицами. Он подчеркивает, что никто не рассчитывает на мгновенный мир, однако сейчас существует шанс заложить основу для длительной дипломатии. Если США не воспользуются этим моментом, дальнейшая эскалация может окончательно лишить стороны возможности договориться.

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