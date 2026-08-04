Трампу дали останній шанс зупинити війну в Україні: чому вікно для переговорів зачиняється

Президент США Дональд Трамп отримав унікальну нагоду увійти в історію як політик, здатний зупинити війну Росії проти України. Однак це дипломатичне вікно може зачинитися будь-якої миті, якщо Вашингтон не виявить ініціативу вже зараз. Такого висновку дійшов колишній радник Білого дому з питань Росії в адміністрації Джорджа Буша-молодшого Томас Грем у статті для The New York Times.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, незважаючи на публічні компліменти Володимира Путіна на адресу Трампа, у російській еліті все звучать сумніви щодо здатності американського президента виступити нейтральним посередником. Причиною називають масштабну військову підтримку України із боку США.

Грем зазначає, що ситуація на полі бою стає дедалі небезпечнішою. Україна посилює далекобійні удари по російських військових об'єктах та енергетичній інфраструктурі, поступово ускладнюючи постачання окупованого Криму. Вперше жителі російських регіонів, що знаходяться далеко від лінії фронту, починають відчувати наслідки війни, що викликає занепокоєння Кремля.

Водночас, Москва нарощує масовані атаки по українських містах, намагаючись скористатися нестачею у Києва сучасних засобів протиповітряної оборони. Зростає і тривога серед європейських союзників, оскільки російські ракети та українські безпілотники дедалі частіше опиняються поблизу повітряного простору країн НАТО.

Експерт вважає, що продовження війни стає все важчим випробуванням для обох сторін. Україна стикається з кадровим дефіцитом та проблемами мобілізації, а Росія — з демографічною кризою, зростаючими економічними витратами та посиленням технологічного відставання від США та Китаю.

На думку Грема, саме Вашингтон має необхідний політичний вплив для запуску нових переговорів між Києвом, Москвою та європейськими столицями. Він наголошує, що ніхто не розраховує на миттєвий світ, проте зараз є шанс закласти основу для тривалої дипломатії. Якщо США не скористаються цим моментом, то подальша ескалація може остаточно позбавити сторони можливості домовитися.

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