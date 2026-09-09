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Трампу предлагают сыграть жестче: Россия может оказаться перед новым фронтом давления

Эксперт Hudson Institute считает, что Вашингтон получил рычаги для переговоров с Кремлем с позиции силы - от санкций до ударов Украины по российской инфраструктуре

9 сентября 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

Переговоры с Россией способны дать результат только тогда, когда Вашингтон подходит к ним с сильными позициями. Именно сейчас у администрации Дональда Трампа может появиться шанс изменить подход к Кремлю, считает старший научный сотрудник Hudson Institute Людовик Гуд в статье для The National Interest.

Трампу предлагают сыграть жестче: Россия может оказаться перед новым фронтом давления

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По мнению эксперта, война в Украине продолжается уже пятый год, а число погибших и раненых достигло огромных масштабов. При этом перспективы быстрого завершения конфликта остаются туманными: Москва усиливает военную составляющую своей политики, а европейские страны все чаще сталкиваются с действиями, которые рассматривают как элементы гибридной войны.

Гуд отмечает, что Трамп еще после возвращения в Белый дом сделал прекращение войны одним из приоритетов своей внешней политики. Однако в 2025 и 2026 годах добиться решающего прогресса не удалось. Американские представители неоднократно пытались найти точки соприкосновения с Кремлем, но возвращались без конкретного соглашения.

Ситуация на фронте также не принесла Москве ожидаемого результата. Автор подчеркивает, что линия боевых действий на востоке Украины с конца 2022 года изменилась относительно незначительно. Киев продолжает сопротивление, одновременно нанося удары беспилотниками по военным и энергетическим объектам в глубине России.

Гуд считает, что именно США обладают необходимыми рычагами, чтобы одновременно воздействовать на Москву и Киев и вернуть стороны за стол переговоров. Для этого Вашингтону следует действовать жестче.

В частности, эксперт предлагает расширить санкции против российских энергетических и банковских структур, а также усилить контроль за их обходом через третьи страны – включая Китай, Индию и Турцию.

Отдельным фактором давления он называет украинские удары по российской инфраструктуре. По мнению Гуда, атаки в глубине РФ способны постепенно сокращать стратегическую глубину России и тем самым менять баланс сдерживания.

Вывод эксперта прост: если Трамп действительно хочет добиться сделки, Кремль необходимо подвести к переговорам не обещаниями, а ощутимым давлением.

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Источник: https://nationalinterest.org/feature/how-donald-trump-can-salvage-a-diplomatic-win-in-ukraine
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