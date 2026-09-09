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Трампу пропонують зіграти жорсткіше: Росія може опинитися перед новим фронтом тиску

Експерт Hudson Institute вважає, що Вашингтон отримав важелі для переговорів із Кремлем з позиції сили – від санкцій до ударів України по російській інфраструктурі

9 вересня 2026, 07:35
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Кравцев Сергей

Переговори з Росією здатні дати результат лише тоді, коли Вашингтон підходить до них із сильними позиціями. Саме зараз адміністрація Дональда Трампа може мати шанс змінити підхід до Кремля, вважає старший науковий співробітник Hudson Institute Людовік Гуд у статті для The National Interest.

Трампу пропонують зіграти жорсткіше: Росія може опинитися перед новим фронтом тиску

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На думку експерта, війна в Україні триває вже п'ятий рік, а кількість загиблих та поранених досягла величезних масштабів. При цьому перспективи швидкого завершення конфлікту залишаються туманними: Москва посилює військову складову своєї політики, а європейські країни дедалі частіше стикаються з діями, які розглядають як елементи гібридної війни.

Гуд зазначає, що Трамп ще після повернення до Білого дому зробив припинення війни одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики. Однак у 2025 і 2026 роках досягти вирішального прогресу не вдалося. Американські представники неодноразово намагалися знайти точку дотику з Кремлем, але поверталися без конкретної угоди.

Ситуація на фронті також не принесла Москві очікуваного результату. Автор наголошує, що лінія бойових дій на сході України з кінця 2022 року змінилася відносно незначною мірою. Київ продовжує опір, одночасно завдаючи ударів безпілотниками по військових та енергетичних об'єктах у глибині Росії.

Гуд вважає, що саме США мають необхідні важелі, щоб одночасно впливати на Москву і Київ і повернути сторони за стіл переговорів. Для цього Вашингтону слід діяти жорсткіше.

Зокрема, експерт пропонує розширити санкції проти російських енергетичних та банківських структур, а також посилити контроль за їх обходом через треті країни, включаючи Китай, Індію та Туреччину.

Окремим чинником тиску він називає українські удари по російській інфраструктурі. На думку Гуда, атаки у глибині РФ здатні поступово скорочувати стратегічну глибину Росії і цим змінювати баланс стримування.

Висновок експерта простий: якщо Трамп справді хоче досягти угоди, Кремль необхідно підвести до переговорів не обіцянками, а відчутним тиском.

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Джерело: https://nationalinterest.org/feature/how-donald-trump-can-salvage-a-diplomatic-win-in-ukraine
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