Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм на фоне событий у побережья Венесуэлы обратился к бывшему президенту Дональду Трампу с призывом применить жесткие меры против России, в том числе начать захват судов, транспортирующих российскую нефть. Такой сценарий, по его словам, должен быть реализован при отказе кремлевского диктатора Владимира Путина от участия в мирных переговорах. Об этом сообщает NBC News.

Сенатор напомнил, что Соединенные Штаты уже используют подобную практику в отношении Венесуэлы, где американская сторона блокирует и изымает находящиеся под санкциями нефтяные танкеры. Грэм считает, что аналогичный подход следует применить и к российским судам.

Кроме того, политик ожидает, что Дональд Трамп поддержит законодательную инициативу по введению тарифов на закупку российской нефти, а также примет решение о признании России государством-спонсором терроризма.

"Если он на этот раз скажет "нет", вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть. Признает Россию государством-спонсором терроризма за похищение,20" перевозят санкционированную российскую нефть, равно как делается это в Венесуэле", – заявил Грэм.

Помимо экономического давления сенатор считает, что в случае срыва переговоров США должны передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. По его мнению, это позволит нанести удары по российским оборонным предприятиям, производящим ракеты и беспилотники.

В то же время Грэм подчеркнул, что поддерживает мирное соглашение, которое исключит возможность повторения российской агрессии. Он убежден, что этого можно добиться путем размещения западных военных контингентов в Украине и предоставления Киеву реальных и действенных гарантий безопасности.

