Головна Новини Світ США Трампу прямим текстом наказали топити Росію: озвучено жорсткий ультиматум
commentss НОВИНИ Всі новини

Трампу прямим текстом наказали топити Росію: озвучено жорсткий ультиматум

Сенатор Ліндсі Грем звернувся до президента США Трампа з пропозицією конфісковувати кораблі з російською нафтою у разі відмови Путіна від переговорів

22 грудня 2025, 11:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на тлі подій поблизу узбережжя Венесуели звернувся до колишнього президента Дональда Трампа із закликом застосувати жорсткі заходи проти Росії, зокрема почати захоплення суден, що транспортують російську нафту. Такий сценарій, за його словами, має бути реалізований у разі відмови кремлівського диктатора Володимира Путіна від участі в мирних переговорах. Про це повідомляє NBC News.

Трампу прямим текстом наказали топити Росію: озвучено жорсткий ультиматум

Фото: з відкритих джерел

Сенатор нагадав, що Сполучені Штати вже використовують подібну практику щодо Венесуели, де американська сторона блокує та вилучає нафтові танкери, які перебувають під санкціями. Грем вважає, що аналогічний підхід слід застосувати й до російських суден.

Окрім цього, політик очікує, що Дональд Трамп підтримає законодавчу ініціативу щодо запровадження тарифів на закупівлю російської нафти, а також ухвалить рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Якщо він цього разу скаже “ні”, ось що, я сподіваюся, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, у якого 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Визнає Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей. І, що найважливіше, буде вилучати судна, що перевозять санкціоновану російську нафту, так само як робиться це у Венесуелі", – заявив Грем.

Крім економічного тиску, сенатор вважає, що у разі зриву переговорів США повинні передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. На його думку, це дозволить завдати ударів по російських оборонних підприємствах, які виробляють ракети та безпілотники.

Водночас Грем наголосив, що підтримує мирну угоду, яка унеможливить повторення російської агресії. Він переконаний, що цього можна досягти шляхом розміщення західних військових контингентів в Україні та надання Києву реальних і дієвих гарантій безпеки.

Як вже писали "Коментарі", російські війська вивезли приблизно 50 українських цивільних із Сумської області на окуповану територію, що є прямим порушенням норм Женевської конвенції. Попри те, що більшість людей не погоджувалися на евакуацію, це не виправдовує їхню незаконну депортацію. Військовий оглядач Іван Тимочко повідомив, що український омбудсмен вже звернувся до російської сторони з метою з’ясувати долю вивезених громадян.



