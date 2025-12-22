Трампу прямим текстом наказали топити Росію: озвучено жорсткий ультиматум

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на тлі подій поблизу узбережжя Венесуели звернувся до колишнього президента Дональда Трампа із закликом застосувати жорсткі заходи проти Росії, зокрема почати захоплення суден, що транспортують російську нафту. Такий сценарій, за його словами, має бути реалізований у разі відмови кремлівського диктатора Володимира Путіна від участі в мирних переговорах. Про це повідомляє NBC News.

Фото: з відкритих джерел

Сенатор нагадав, що Сполучені Штати вже використовують подібну практику щодо Венесуели, де американська сторона блокує та вилучає нафтові танкери, які перебувають під санкціями. Грем вважає, що аналогічний підхід слід застосувати й до російських суден.

Окрім цього, політик очікує, що Дональд Трамп підтримає законодавчу ініціативу щодо запровадження тарифів на закупівлю російської нафти, а також ухвалить рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

"Якщо він цього разу скаже “ні”, ось що, я сподіваюся, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, у якого 85 співавторів, і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Визнає Росію державою-спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей. І, що найважливіше, буде вилучати судна, що перевозять санкціоновану російську нафту, так само як робиться це у Венесуелі", – заявив Грем.

Крім економічного тиску, сенатор вважає, що у разі зриву переговорів США повинні передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk. На його думку, це дозволить завдати ударів по російських оборонних підприємствах, які виробляють ракети та безпілотники.

Водночас Грем наголосив, що підтримує мирну угоду, яка унеможливить повторення російської агресії. Він переконаний, що цього можна досягти шляхом розміщення західних військових контингентів в Україні та надання Києву реальних і дієвих гарантій безпеки.

