Трампу запрещен въезд в 37 стран: какая причина

В мае бывший президент США Дональд Трамп был осужден по 34 пунктам фальсификации деловой документации, в том числе и тайных выплат для порноактрисы Сторми Дэниелс. Из-за статуса преступника, 37 стран автоматически запретили въезд Трампу на свою территорию.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно World Population Review, тридцать восемь стран, включая США, запрещают въезд преступникам на территорию страны. Таким образом, после признания Трампа преступником, бывший президент США получил бан на въезд в 37 стран.

Среди стран, запрещающих въезд для Трампа, оказались одни из крупнейших союзников США – Великобритания, Австралия и Канада. Также Дональду Трампу как преступнику запрещен въезд в Украину.

Страны, в которые запрещен въезд Дональду Трампу из-за его судимости

Несмотря на запреты, правительства некоторых стран могут сделать исключение для Трампа, если он, как президент, пришлет специальный запрос на разрешение для въезда. Подобная ситуация произошла с Джорджем Бушем, которому пришлось подавать специальное заявление на получение разрешения въезда в Канаду из-за его ареста в 1970-х годах. Тогда Буша арестовали за вождение в нетрезвом состоянии. Однако тогда в Канаде поступок Буша трактовали как легкий проступок, который трудно сравнить с 34 пунктами фальсификации Дональда Трампа.

Окончательный приговор Трампу будет оглашен 11 июля. Бывшему президенту грозит испытательный срок или заключение до 4 лет по каждому пункту преступления, но в общей сложности не более 20 лет. Также на приговор может повлиять 78-летний возраст Трампа и отсутствие судимостей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что порноактриса рассказала о страхах за свою жизнь из-за Дональда Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп похвалил Зеленского, но пригрозил Украине.