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Трампу запретили выдвигаться в президенты в еще одном штате: подробности

По информации CNN, Дональду Трампу запретили выдвигаться в президенты в штате Мэн

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Руководитель избирательной комиссии штата Мэн исключил бывшего президента Дональда Трампа из избирательного бюллетеня на выборах 2024 года, приняв неожиданное решение, основанное на 14-й поправке, которая запрещает участие в выборах организаторов и участников мятежа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Трампу запретили выдвигаться в президенты в еще одном штате: подробности

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Государственный секретарь штата Мэн, демократ Шенна Беллоуз, объявила это решение в четверг, 28 декабря, после того, как возглавляла административное слушание в начале этого месяца касательно соответствия Трампа занимаемой должности. Обжалование против политика подала двухпартийная группа бывших законодателей штата.

Решение Беллоуз может быть обжаловано в суде штата, команда Трампа, вероятно, обжалует его.

"Я не просто так пришла к такому выводу "Демократия священна... Я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты доступа к избирательным бюллетеням на основании третьего раздела Четырнадцатой поправки. Я также помню, однако, что ни один кандидат в президенты никогда ранее не участвовал в мятеже", — написала Беллоуз.

Тем не менее, говорится в материале "CNN", решение суда штата Мэн опирается на импульс, о котором заявляли критики Трампа после аналогичного решения суда штата Колорадо. Несколько других штатов, таких как Мичиган и Миннесота, отклонили подобные попытки.

Ратифицированная после Гражданской войны 14-я поправка гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании, не могут занимать свои должности в будущем. Однако это положение является расплывчатым и не уточняет, как именно должен быть реализован этот запрет.

Напомним, очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно соцопросам, бывший глава государства лидирует в президентской гонке, опережая на несколько пунктов действующего главу Белого дома Джо Байдена. 

Читайте также на портале "Комментарии" — суд запретил Трампу участвовать в президентских выборах.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/12/28/politics/trump-maine-14th-amendment-ballot/index.html
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