Суд запретил Трампу участвовать в президентских выборах

Верховный суд американского штата Колорадо принял решение исключить бывшего президента Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сообщается, что такое решение суд принял из-за роли Трампа в событиях 6 января 2021 года, когда его сторонники проникли в Капитолий в попытке обжаловать результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал Джо Байден.

Это судебное решение сделало Дональда Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого признали не имеющим права возглавлять Белый дом, согласно крайне редко используемому положению Конституции, которое запрещает должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании", занимать официальные посты.

В материале говорится, суд при небольшом перевесе голосов (4:3) пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии 2024 года появляться в избирательном бюллетене из-за его роли "в подстрекательстве к насилию против правительства США".

Постановление суда касается только республиканских праймериз в штате Колорадо, которые состоятся там 5 марта, но это решение, вероятно, также повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября.

Трамп уже назвал решение суда ошибочным и недемократическим, заявив, что его адвокаты будут обжаловать это решение в Верховном суде США.

При этом несколько предыдущих попыток вычеркнуть Трампа из избирательного бюллетеня в других штатах не увенчались успехом.

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