Трансформация рекламного рынка США в 2024 году: куда вкладывают больше всего средств

Американский рекламный рынок продолжает динамично меняться. По данным последних исследований, цифровая реклама доминирует, захватив львиную долю общих рекламных бюджетов. Об этом сообщил директор по продажам и маркетингу (Admixer Advertising) Иван Федоров.

Реклама в США. Фото из открытых источников

Согласно последним данным, цифровая реклама в США достигла 78% общего объема рекламных затрат. Это свидетельствует о том, что рекламодатели все активнее переходят в онлайн-пространство, чтобы добиться своей аудитории. Такой стремительный рост цифровой рекламы связан с несколькими факторами.

Смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью жизни американцев. Более половины всех рекламных бюджетов, а именно 199 миллиардов долларов, устремляются на мобильную рекламу. Это делает мобильные устройства самым влиятельным каналом для продвижения товаров и услуг.

Упадок традиционных медиа Объем печатной рекламы продолжает сокращаться и уже составляет всего 7 миллиардов долларов. Радио и наружная реклама также показывают негативную динамику.

Преимущество цифровой рекламы Цифровая реклама предлагает рекламодателям множество преимуществ, таких как точное таргетирование аудитории, измерение эффективности кампаний, а также возможность интерактивного взаимодействия с пользователями.

Эти изменения свидетельствуют о кардинальной трансформации потребительских привычек и новых вызовах для маркетологов.

Напомним, рекламная индустрия всегда стремилась к инновациям и масштабам. Иногда для достижения наибольшего эффекта бренды готовы вкладывать огромные суммы в создание рекламных роликов. "Комментарии" рассмотрели топ-5 самых дорогих рекламных роликов за историю. Эти проекты поразили аудиторию не только своим креативным подходом, но и значительными бюджетами, ставшими эталоном роскоши в мире рекламы.