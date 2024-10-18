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Трансформация рекламного рынка США в 2024 году: куда вкладывают больше всего средств

Распределение рекламного рынка по медиаканалам в США

18 октября 2024, 13:31
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Амбарцумян Анна

Американский рекламный рынок продолжает динамично меняться. По данным последних исследований, цифровая реклама доминирует, захватив львиную долю общих рекламных бюджетов. Об этом сообщил директор по продажам и маркетингу (Admixer Advertising) Иван Федоров.

Трансформация рекламного рынка США в 2024 году: куда вкладывают больше всего средств

Реклама в США. Фото из открытых источников

Согласно последним данным, цифровая реклама в США достигла 78% общего объема рекламных затрат. Это свидетельствует о том, что рекламодатели все активнее переходят в онлайн-пространство, чтобы добиться своей аудитории. Такой стремительный рост цифровой рекламы связан с несколькими факторами.

  • Смартфоны и планшеты стали неотъемлемой частью жизни американцев. Более половины всех рекламных бюджетов, а именно 199 миллиардов долларов, устремляются на мобильную рекламу. Это делает мобильные устройства самым влиятельным каналом для продвижения товаров и услуг.

  • Упадок традиционных медиа Объем печатной рекламы продолжает сокращаться и уже составляет всего 7 миллиардов долларов. Радио и наружная реклама также показывают негативную динамику.

  • Преимущество цифровой рекламы Цифровая реклама предлагает рекламодателям множество преимуществ, таких как точное таргетирование аудитории, измерение эффективности кампаний, а также возможность интерактивного взаимодействия с пользователями.

Трансформация рекламного рынка США в 2024 году: куда вкладывают больше всего средств - фото 2

Эти изменения свидетельствуют о кардинальной трансформации потребительских привычек и новых вызовах для маркетологов.

Напомним, рекламная индустрия всегда стремилась к инновациям и масштабам. Иногда для достижения наибольшего эффекта бренды готовы вкладывать огромные суммы в создание рекламных роликов. "Комментарии" рассмотрели топ-5 самых дорогих рекламных роликов за историю. Эти проекты поразили аудиторию не только своим креативным подходом, но и значительными бюджетами, ставшими эталоном роскоши в мире рекламы.



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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=9406064249409918&set=a.126913837325052
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