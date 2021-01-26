Трансгендеры в армии: США возвращаются к политике времен Обамы по вопросам ЛГБТ

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Вечканова Елена
На днях стало известно, что новоизбранный президент США Джо Байден отменил запрет на службу в армии для трансгендерных лиц. Распоряжение Байдена автоматически отменило предыдущий указ Дональда Трампа, который попытался отстранить этих представителей ЛГБТ от выполнения воинских обязанностей, сообщает издание Politico.
Джо Байден вернул трансгендерных личностей на службу в армию. Фото: REUTERS / Tom Brenner
Первым президентом, который начал дружественную политику в отношении трансгендерного сообщества, стал Барак Обама. Именно благодаря распоряжению его администрации трансгендеры смогли открыто нести военную службу — с 1 июля 2017. Но через несколько недель Дональд Трамп раскритиковал такой указ и наложил запрет.
Решением Трампа военные США должны были служить исключительно по определенному полу. Те же лица, у кого была диагностирована гендерная дисфория (заболевание, которое переносят некоторые трансгендеры, когда их тела не согласуются с изначальным полом), должны быть уволены из рядов армии. Предыдущие распоряжения Обамы позволяли лицам с гендерной дисфорией быть военными и нести службу с представителями пола, к которому осуществляется "переход".
Также до запрета Трампа личности, которые были физически и психически стабильны в течение 18 месяцев после "перехода" (изменения пола), могли стать новобранцами в американской армии. Очевидно, при правлении Байдена это тоже будет возможным.
Решение нового президента поддержало американское трансгендерное сообщество, а также немало чиновников.
Ранее "Комментарии" сообщали, что администрация Байдена отменила указы Трампа об открытии границ США на период пандемии коронавируса.
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