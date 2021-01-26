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Главная Новости Мир США Трансгендеры в армии: США возвращаются к политике времен Обамы по вопросам ЛГБТ
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Трансгендеры в армии: США возвращаются к политике времен Обамы по вопросам ЛГБТ

Таким образом правительство США возвращается к политике времен правления Барака Обамы по вопросам ЛГБТ-сообщества

сегодня, 13:55
Автор:

Вечканова Елена

На днях стало известно, что новоизбранный президент США Джо Байден отменил запрет на службу в армии для трансгендерных лиц. Распоряжение Байдена автоматически отменило предыдущий указ Дональда Трампа, который попытался отстранить этих представителей ЛГБТ от выполнения воинских обязанностей, сообщает издание Politico.

Трансгендеры в армии: США возвращаются к политике времен Обамы по вопросам ЛГБТ

Джо Байден вернул трансгендерных личностей на службу в армию. Фото: REUTERS / Tom Brenner

Первым президентом, который начал дружественную политику в отношении трансгендерного сообщества, стал Барак Обама. Именно благодаря распоряжению его администрации трансгендеры смогли открыто нести военную службу — с 1 июля 2017. Но через несколько недель Дональд Трамп раскритиковал такой указ и наложил запрет.

Решением Трампа военные США должны были служить исключительно по определенному полу. Те же лица, у кого была диагностирована гендерная дисфория (заболевание, которое переносят некоторые трансгендеры, когда их тела не согласуются с изначальным полом), должны быть уволены из рядов армии. Предыдущие распоряжения Обамы позволяли лицам с гендерной дисфорией быть военными и нести службу с представителями пола, к которому осуществляется "переход".

Трансгендеры в армии: США возвращаются к политике времен Обамы по вопросам ЛГБТ - фото 2

Также до запрета Трампа личности, которые были физически и психически стабильны в течение 18 месяцев после "перехода" (изменения пола), могли стать новобранцами в американской армии. Очевидно, при правлении Байдена это тоже будет возможным.

"Проще говоря, трансгендерные военнослужащие больше не будут подлежать увольнению на основе гендерной идентичности [и] могут служить по своему полу, когда переход завершится. Трансгендерные военнослужащие должны знать, что их принимают все американские военные", — говорится в сообщении Белого дома .

Решение нового президента поддержало американское трансгендерное сообщество, а также немало чиновников.

"Личностей, которые готовы надеть форму нашей страны и рисковать жизнью, защищая наши свободы, следует принимать с похвалой, а не с предубеждением", — убеждена сенатор Кирстен Гиллибранд.

Ранее "Комментарии" сообщали, что администрация Байдена отменила указы Трампа об открытии границ США на период пандемии коронавируса.


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Источник: https://www.politico.com/news/2021/01/25/biden-repeals-transgender-military-service-ban-462186
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