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Байден отменил указы Трампа об открытии границ: кого будут пускать

С 26 января приезжающие в Соединенные Штаты из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на COVID

сегодня, 23:25
Автор:

Ольга Чародий

Глава овального дома Джо Байден считает, что  сейчас не самое  лучшее время для поездок и принял решение оставить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Байден отменил указы Трампа об открытии границ: кого будут пускать

Джо Байден - фото из открытых источников

Кроме того, в этот список американский президент добавил ЮАР.

"В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные штаммы, не время снимать ограничения на международные поездки", — заявила она.

Пресс-секретарь пояснила, почему  добавили еще одну страну. По ее словам,  именно в этой стране был выявлен более заразный штамм коронавируса.

Также она отметила, что с 26 января приезжающие в Соединенные Штаты из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на COVID.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп отменил ограничения для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии коронавируса.

 Напомним, В штате Калифорния, расположенном на западе США, произошел смертельный случай после вакцинации от коронавируса. По информации источника, 21 января местному жителю, у которого в декабре был положительный тест на коронавирус, была проведена вакцинация. Спустя несколько часов после этого он умер. 

По данному факту было начато расследование. В полиции отмечают, что делать выводы о причинах смерти пока рано. Доказательств того, что человек скончался из-за прививки, на данный момент нет. В офисе шерифа также сообщили, что вакцинация проводилась не в отделе здравоохранения округа Плейсер. 


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Источник: https://twitter.com/WhiteHouse/status/1353768956507480064
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