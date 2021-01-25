Байден отменил указы Трампа об открытии границ: кого будут пускать

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Ольга Чародий
Глава овального дома Джо Байден считает,
что сейчас не самое лучшее время для поездок и принял решение оставить в силе
ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и
Бразилии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время
брифинга.
Джо Байден - фото из открытых источников
Кроме того, в этот список американский президент добавил ЮАР.
"В ситуации, когда пандемия усугубляется и
распространяются более заразные штаммы, не время снимать ограничения на
международные поездки", — заявила она.
Пресс-секретарь пояснила, почему добавили еще одну страну. По ее словам, именно в этой стране был выявлен более
заразный штамм коронавируса.
Также она отметила, что с 26 января приезжающие в Соединенные
Штаты из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям
авиакомпаний отрицательные результаты теста на COVID.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп отменил ограничения
для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии
коронавируса.
Напомним,
По данному факту было начато расследование. В полиции отмечают, что делать выводы о причинах смерти пока рано. Доказательств того, что человек скончался из-за прививки, на данный момент нет. В офисе шерифа также сообщили, что вакцинация проводилась не в отделе здравоохранения округа Плейсер.
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