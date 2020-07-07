"Третий не лишний, и четвертый тоже": в США впервые в истории узаконили полиаморные отношения

В американском городе Сомервилл штат Массачусетс власти города приняли решение признать на официальном уровне полиаморные союзы. Об этом передает издание CNN.

Такой указ вовсе не означает, что человек, состоящий в романтических и сексуальных отношения с двумя или больше людьми с согласия всех сторон полиаморных отношений, может регистрировать их как семейные, а предусматривает возможность навещать любимого человека в больнице или тюрьме.

"Многие люди живут и, очевидно, всегда жили в полиаморных отношениях, но сейчас наши законы отрицают их существование. Мне кажется, это неправильно. Правительство не должно указывать людям, какие отношения являются семьей, а какие нет", - поясняет член городского совета Лэнс Дэвис.

Отметим, что такое постановление является первым в истории гражданского права не только в США, но и в мире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше запущен законопроект, который запретит ЛГБТ-парам усыновлять детей. Такую инициативу подал сам президент Анджей Дуда, получив результаты многочисленных социологических опросов, в котором граждане подавляющим числом голосов выступают против воспитания детей в нетрадиционных семьях.

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