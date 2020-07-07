kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.07.2020

BTC/USD

9273.01

ETH/USD

239.11

LTC/USD

43.53

НБУ 07.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США "Третий не лишний, и четвертый тоже": в США впервые в истории узаконили полиаморные отношения
commentss НОВОСТИ Все новости

"Третий не лишний, и четвертый тоже": в США впервые в истории узаконили полиаморные отношения

В Сомервилле городские власти приняли решение защитить права полигамных союзов в случае чрезвычайных ситуаций

сегодня, 20:11
Автор:

Екатерина Белоброва
"Третий не лишний, и четвертый тоже": в США впервые в истории узаконили полиаморные отношения

В американском городе Сомервилл штат Массачусетс власти города приняли решение признать на официальном уровне полиаморные союзы. Об этом передает издание CNN

Такой указ вовсе не означает, что человек, состоящий в романтических и сексуальных отношения с двумя или больше людьми с согласия всех сторон полиаморных отношений, может регистрировать их как семейные, а предусматривает возможность навещать любимого человека в больнице или тюрьме.

"Многие люди живут и, очевидно, всегда жили в полиаморных отношениях, но сейчас наши законы отрицают их существование. Мне кажется, это неправильно. Правительство не должно указывать людям, какие отношения являются семьей, а какие нет", - поясняет член городского совета Лэнс Дэвис.

Отметим, что такое постановление является первым в истории гражданского права не только в США, но и в мире. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше запущен законопроект, который запретит ЛГБТ-парам усыновлять детей. Такую инициативу подал сам президент Анджей Дуда, получив результаты многочисленных социологических опросов, в котором граждане подавляющим числом голосов выступают против воспитания детей в нетрадиционных семьях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!