Третья страна и общение через посредников: как будут проходить переговоры между Украиной и РФ

У новоизбранного президента Дональда Трампа пока нет четкого плана по завершению войны России против Украины. Его главная цель — инициировать переговорный процесс, а дальше в зависимости от позиций Украины и России использовать имеющиеся инструменты, отметил в эфире Freedom доктор политических наук Игорь Петренко.

Переговоры Украины и РФ

Политолог отметил, что сегодня появляется много разной информации о возможных сценариях мирного урегулирования. По его словам, речь идет то о миротворцах, то о масштабном соглашении между США и Украиной, похожем на партнерство США с Южной Кореей. В то же время есть и разговоры об уменьшении помощи Украине или переводе этого бремени на европейских союзников. Такое разнообразие свидетельствует об отсутствии конкретного пошагового плана. Понятно только одно: ведутся разговоры о возможных переговорах, подчеркнул эксперт.

При этом он предполагает, что Трамп может презентовать свое видение после инаугурации, опираясь на предложения, которые представит его спецпредставитель Кит Келлог, намеревающийся посетить Украину.

Политолог проанализировал, как именно Трамп может действовать для достижения мира. К примеру, США могут давить на Украину сокращением помощи, если Киев не согласится на переговоры. С другой стороны, добавил Петренко, Трамп может угрожать Путину увеличением военной поддержки Украины, например передачей высокоточных ракет, если Россия откажется от переговоров. Это соответствует его стилю: действовать из-за баланса угроз и предложений, подчеркнул эксперт.

По мнению Петренко, Трамп считает себя посредником, способным влиять на обе стороны благодаря своим контактам с Зеленским и Путиным.

“Очевидно, он понимает, что война уже длится третий год, что стороны выдыхаются, что это сложно и с точки зрения населения и армий, боевой дух, потери, и так далее. Поэтому Трамп и его команда видят, что именно сейчас пришло время, когда что-то может получиться”, — предположил политолог.

По его мнению, возможно, у США есть определенный канал коммуникации с Россией, но визит Келлога в Москву пока маловероятен.

"В вопросе переговоров, скорее всего, будет выбрана какая-то страна, где стороны смогут встретиться. Вряд ли это будет прямой диалог, а именно через посредничество. Плюс сейчас речь идет о том, чтобы сформировать пул стран-посредников со стороны Европейского Союза, где будут не только США”, — подытожил Петренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о плане-минимуме Трампа в вопросе прекращения войны в Украине.



