Тревожный сигнал для Европы: из какой страны США выводят тысячи военных

После нескольких лет практически непрерывного военного присутствия Соединенные Штаты начали вывод крупного контингента из Литвы. Страну покидают более тысячи американских военнослужащих вместе с техникой, поскольку срок их ротации подошел к концу. Однако на этот раз ситуация отличается от предыдущих смен подразделений: сроки прибытия новой группы пока остаются неопределенными.

Военные США. Фото: из открытых источников

По данным литовских источников в сфере обороны, решение связано с масштабным пересмотром американского военного присутствия в Европе. Хотя в Вильнюсе подчеркивают, что речь не идет о полном уходе США из региона, временный разрыв между ротациями может оказаться заметно длиннее обычного.

Советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матулионис заявил, что власти получили от Вашингтона заверения о сохранении американских сил на территории страны. В то же время конкретные цифры будущего контингента пока не называются.

По его словам, подобные паузы могут возникать по логистическим причинам и не должны восприниматься как изменение союзнических обязательств США перед Литвой и НАТО.

Американское военное присутствие в Литве существенно усилилось после начала полномасштабной войны России против Украины. Если ранее в страну направлялись батальонные группы на ротационной основе, то с 2022 года фактически сформировалось постоянное присутствие численностью свыше тысячи военнослужащих с бронетехникой и вспомогательными подразделениями.

На фоне растущих угроз со стороны России любое изменение формата размещения американских войск в странах Балтии вызывает повышенное внимание. Поэтому нынешний вывод сил стал предметом активных дискуссий как в Литве, так и среди союзников по НАТО.

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