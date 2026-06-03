Тривожний сигнал для Європи: із якої країни США виводять тисячі військових

Після кількох років практично безперервної військової присутності Сполучені Штати розпочали виведення великого контингенту з Литви. Країну залишають понад тисячу американських військовослужбовців разом із технікою, оскільки термін їхньої ротації добіг кінця. Однак цього разу ситуація відрізняється від попередніх змін підрозділів: терміни прибуття нової групи поки що залишаються невизначеними.

Військові США. Фото: з відкритих джерел

За даними литовських джерел у сфері оборони, рішення пов'язане із масштабним переглядом американської військової присутності в Європі. Хоча у Вільнюсі наголошують, що не йдеться про повний відхід США з регіону, тимчасовий розрив між ротаціями може виявитися помітно довшим за звичайний.

Радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матуліоніс заявив, що влада отримала від Вашингтона запевнення про збереження американських сил на території країни. У той же час, конкретні цифри майбутнього контингенту поки не називаються.

За його словами, такі паузи можуть виникати з логістичних причин і не повинні сприйматися як зміна союзницьких зобов'язань США перед Литвою та НАТО.

Американська військова присутність у Литві суттєво посилилася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Якщо раніше в країну прямували батальйонні групи на ротаційній основі, то з 2022 року фактично сформувалася постійна присутність чисельністю понад тисячу військовослужбовців із бронетехнікою та допоміжними підрозділами.

На тлі зростання загроз з боку Росії будь-яка зміна формату розміщення американських військ у країнах Балтії викликає підвищену увагу. Тому нинішній висновок сил став предметом активних дискусій як у Литві, так і серед союзників НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп виводить війська з Німеччини: чи збільшиться загроза для Європи та України.



