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Тривожний сигнал для Європи: із якої країни США виводять тисячі військових

Вашингтон обіцяє зберегти присутність, але пауза у ротації військ викликає питання щодо майбутньої безпеки східного флангу НАТО

3 червня 2026, 07:31
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Кравцев Сергей

Після кількох років практично безперервної військової присутності Сполучені Штати розпочали виведення великого контингенту з Литви. Країну залишають понад тисячу американських військовослужбовців разом із технікою, оскільки термін їхньої ротації добіг кінця. Однак цього разу ситуація відрізняється від попередніх змін підрозділів: терміни прибуття нової групи поки що залишаються невизначеними.

Тривожний сигнал для Європи: із якої країни США виводять тисячі військових

Військові США. Фото: з відкритих джерел

За даними литовських джерел у сфері оборони, рішення пов'язане із масштабним переглядом американської військової присутності в Європі. Хоча у Вільнюсі наголошують, що не йдеться про повний відхід США з регіону, тимчасовий розрив між ротаціями може виявитися помітно довшим за звичайний.

Радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матуліоніс заявив, що влада отримала від Вашингтона запевнення про збереження американських сил на території країни. У той же час, конкретні цифри майбутнього контингенту поки не називаються.

За його словами, такі паузи можуть виникати з логістичних причин і не повинні сприйматися як зміна союзницьких зобов'язань США перед Литвою та НАТО.

Американська військова присутність у Литві суттєво посилилася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Якщо раніше в країну прямували батальйонні групи на ротаційній основі, то з 2022 року фактично сформувалася постійна присутність чисельністю понад тисячу військовослужбовців із бронетехнікою та допоміжними підрозділами.

На тлі зростання загроз з боку Росії будь-яка зміна формату розміщення американських військ у країнах Балтії викликає підвищену увагу. Тому нинішній висновок сил став предметом активних дискусій як у Литві, так і серед союзників НАТО.

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Джерело: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2948222/more-than-1-000-us-troops-leave-lithuania-after-rotation-ends?srsltid=AfmBOoqPbGqs_347qYKqsDQK_mKjzUERBMintmupqq9b12ygUwQPVNHw
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