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Три недели до выборов в США: результаты опроса

Дональд Трамп или Камала Харрис, кто ближе к победе на выборах в США.

сегодня, 12:00
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Автор:
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Slava Kot

Согласно показателям национальных опросов в США, вице-президент Камала Харрис имеет на несколько процентов голосов больше поддержки, чем бывший президент США Дональд Трамп. Однако основным фактором, который повлияет на исход выборов, станут показатели в спорных штатах.

Три недели до выборов в США: результаты опроса

Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Согласно усредненным результатам опроса Fivethirtyeight, Камала Харрис имеет 48,5% поддержки американцев, тогда как показатель Дональда Трампа ниже на 1,5% пункта — 46,5%. Подобные результаты также приводит The New York Times, где Трамп имеет 47% поддержки, тогда как Харрис – 50%.

На выборах в 20224 году у США есть семь спорных штатов, за которые продолжается ключевая борьба. Согласно показателям 270towin, Трамп имеет преимущество в пяти штатах, однако у большинства из них оно на уровне статистической погрешности:

  • — Пенсильвания – 0,1% в пользу Трампа
  • — Мичиган – 0,1% в пользу Харрис
  • — Висконсин – 0,3% в пользу Харрис
  • — Северная Каролина – 1,6% в пользу Трампа
  • — Джорджия – 0,5% в пользу Трампа
  • — Аризона – 1,8% в пользу Трампа
  • — Невада – 0,6% в пользу Трампа

Напомним, что благодаря особой избирательной системе победа на выборах может получить необязательно тот, кто получит больше голосов. Например, в 2016 году Хиллари Клинтон получила 48% голосов, а Дональд Трамп – 46% и стал президентом благодаря победе в спорных штатах, которые дали большее количество избирателей — 227 против 304.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп после разговора с Путиным отправил в Россию тайный груз.

Также "Комментарии" писали, что Россияне разозлились на Харрис за ее слова о Путине.



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