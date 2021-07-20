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Главная Новости Мир США Тропический гигант: на берег Тихого океана вынесло уникальную рыбу (ФОТО)
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Тропический гигант: на берег Тихого океана вынесло уникальную рыбу (ФОТО)

Увидеть такую рыбу выброшенной на берег является огромной редкостью

сегодня, 16:29
Автор:

Мокрик Анастасия

На одном из пляжей побережья Орегона, штата на северо-западе США, отдыхающие увидели необычную рыбу. Ее размеры впечатлили даже опытных специалистов. Об этом пишет известное издание CNN. 

Тропический гигант: на берег Тихого океана вынесло уникальную рыбу (ФОТО)

На побережье Орегона нашли гигантскую рыбу - фото: из открытых источников

По информации источника, размер красочной рыбы составлял один метр и шесть сантиметров, а вес ее был — 45 килограмм. Она также более известна как рыба-луна. Об этом виде, как отмечают специалисты, мало что известно. Окрас этого водного гиганта также завораживает. По направлению к животу серебряные оттенки переходят в розово-красный, усеянный белыми пятнами, плавники и пасть красные, а их большие глаза обведены золотом.

Тропический гигант: на берег Тихого океана вынесло уникальную рыбу (ФОТО) - фото 2

Также специалистами отмечается, что увидеть такого океанского жителя прямо на берегу — огромнейшая редкостью. Обычно они обитают едва в глубинах океана и отдыхающим не удается на них взглянуть. 

"Это довольно красивая и классная рыба, и мы обычно не видим таких на берегу. Это очень интересно для местных жителей", — сказал Кейт Чендлер, генеральный директор Seaside Aquarium, частного аквариума в Приморском, штат Орегон.

Яркая серебристо-красная рыба лежала на берегу Сансет-Бич. В момент обнаружения она была мертвой, но птицы и насекомые еще не успели слететься на труп. Поэтому рыбу забрали и поместили в морозильную камеру. Океанского гиганта хотят вскрыть, чтобы как можно больше узнать об этом виде рыб. 

Тропический гигант: на берег Тихого океана вынесло уникальную рыбу (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, какой вид рыбы рекомендуют употреблять людям, имеющих проблемы с сердцем. Этот продукт поможет повысить иммунитет и работу мозга. 

Также издание информировало о том, какую рыбу нельзя покупать. Пять главных признаков, которые помогут вам не купить несвежую рыбу.


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Источник: https://edition.cnn.com/2021/07/19/us/opah-fish-found-oregon-cost-trnd-scn/index.html
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