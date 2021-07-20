Тропический гигант: на берег Тихого океана вынесло уникальную рыбу (ФОТО)

На одном из пляжей побережья Орегона, штата на северо-западе США, отдыхающие увидели необычную рыбу. Ее размеры впечатлили даже опытных специалистов. Об этом пишет известное издание CNN.

На побережье Орегона нашли гигантскую рыбу - фото: из открытых источников

По информации источника, размер красочной рыбы составлял один метр и шесть сантиметров, а вес ее был — 45 килограмм. Она также более известна как рыба-луна. Об этом виде, как отмечают специалисты, мало что известно. Окрас этого водного гиганта также завораживает. По направлению к животу серебряные оттенки переходят в розово-красный, усеянный белыми пятнами, плавники и пасть красные, а их большие глаза обведены золотом.





Также специалистами отмечается, что увидеть такого океанского жителя прямо на берегу — огромнейшая редкостью. Обычно они обитают едва в глубинах океана и отдыхающим не удается на них взглянуть.

"Это довольно красивая и классная рыба, и мы обычно не видим таких на берегу. Это очень интересно для местных жителей", — сказал Кейт Чендлер, генеральный директор Seaside Aquarium, частного аквариума в Приморском, штат Орегон.

Яркая серебристо-красная рыба лежала на берегу Сансет-Бич. В момент обнаружения она была мертвой, но птицы и насекомые еще не успели слететься на труп. Поэтому рыбу забрали и поместили в морозильную камеру. Океанского гиганта хотят вскрыть, чтобы как можно больше узнать об этом виде рыб.









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