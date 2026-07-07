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Турция получила жесткий сигнал из США: у Трампа назвали главное условие для возвращения F-35

Линдси Грэм заявил, что Конгресс не поддержит продажу современных истребителей Анкаре, пока страна не избавится от российских комплексов С-400

7 июля 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

Перспективы возвращения Турции в программу поставок американских истребителей пятого поколения F-35 по-прежнему зависят от судьбы российских зенитных ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм во время общения с журналистами на полях Форума оборонной промышленности НАТО в Анкаре.

Турция получила жесткий сигнал из США: у Трампа назвали главное условие для возвращения F-35

США и Турция. Фото: из открытых источников

Политик, которого считают одним из наиболее влиятельных союзников президента США Дональда Трампа в Сенате, подчеркнул, что лично позитивно относится к Турции и считает ее одним из ключевых участников Североатлантического альянса. 

По его словам, стратегическое расположение страны и статус крупнейшего мусульманского государства в составе НАТО делают Анкару чрезвычайно важным партнером для Запада.

Однако, несмотря на такую оценку, вопрос поставок F-35 остается заблокированным. По словам Грэма, в американском Конгрессе сохраняется серьезное сопротивление отмене ограничений из-за того, что Турция продолжает владеть российскими комплексами противовоздушной обороны С-400.

Сенатор подчеркнул, что единственным реальным путем к восстановлению военно-технического сотрудничества может стать полный отказ Анкары от российских систем. По его мнению, комплексы должны быть либо окончательно проданы, либо переданы третьему государству, чтобы устранить главную причину разногласий между союзниками.

Напомним, Турция была исключена из программы F-35 после приобретения российских С-400, поскольку в Вашингтоне опасались, что эксплуатация обеих систем одновременно может создать угрозу безопасности технологий американского самолета. Несмотря на периодические заявления о возможном пересмотре этого решения, вопрос остается одним из самых сложных в отношениях между США и Турцией.

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