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Туреччина отримала жорсткий сигнал із США: Трамп назвав головну умову для повернення F-35

Ліндсі Грем заявив, що Конгрес не підтримає продаж сучасних винищувачів Анкарі, поки країна не позбавиться російських комплексів С-400

7 липня 2026, 14:00
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Кравцев Сергей

Перспективи повернення Туреччини до програми постачання американських винищувачів п'ятого покоління F-35, як і раніше, залежать від долі російських зенітних ракетних комплексів С-400. Таку заяву зробив сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час спілкування з журналістами на полях Форуму оборонної промисловості НАТО в Анкарі.

Туреччина отримала жорсткий сигнал із США: Трамп назвав головну умову для повернення F-35

США та Туреччина. Фото: з відкритих джерел

Політик, якого вважають одним із найвпливовіших союзників президента США Дональда Трампа в Сенаті, наголосив, що особисто позитивно ставиться до Туреччини та вважає її одним із ключових учасників Північноатлантичного альянсу.

За його словами, стратегічне розташування країни та статус найбільшої мусульманської держави у складі НАТО роблять Анкару надзвичайно важливим партнером для Заходу.

Однак, незважаючи на таку оцінку, питання постачання F-35 залишається заблокованим. За словами Грема, в американському Конгресі зберігається серйозний опір скасування обмежень через те, що Туреччина продовжує володіти російськими комплексами протиповітряної оборони С-400.

Сенатор підкреслив, що єдиним реальним шляхом відновлення військово-технічного співробітництва може стати повна відмова Анкари від російських систем. На його думку, комплекси мають бути або остаточно продані, або передані третій державі, щоб усунути головну причину розбіжностей між союзниками.

Нагадаємо, Туреччина була виключена із програми F-35 після придбання російських С-400, оскільки у Вашингтоні побоювалися, що експлуатація обох систем одночасно може створити загрозу безпеці технологій американського літака. Незважаючи на періодичні заяви про можливий перегляд цього рішення, питання залишається одним із найскладніших у відносинах між США та Туреччиною.

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