Туск критикует республиканцев из-за отсутствия помощи Украине: Рейган переворачивается в гробу

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался об американских сенаторах из Республиканской партии, которые задерживают принятие решения о пакете помощи Украине. Туск назвал такие действия республиканцев постыдными.



Дональд Туск критикует республиканцев за отсутствие помощи Украине. Фото из открытых источников

Республиканцы в Конгрессе США не согласны с поддержкой пакета помощи Украине еще с октября 2023 года. Однопартийцы Трампа постоянно выдвигают новые требования, включая включение или исключение пункта о защите границ США, разделение пакета помощи для Украины или голосование за отдельный пакет для Израиля.

На постоянную задержку с помощью Украины отреагировал Премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Уважаемые сенаторы-республиканцы в США. Рональд Рейган, помогший миллионам из нас отвоевать свободу и независимость, наверное, сегодня переворачивается в гробу. Позор вам", — пишет Дональд Туск в социальной сети X.

Напомним, что Рональд Рейган на посту президента резко осуждал режим в СССР и коммунизм. В нравственном плане Рейган называл Советский Союз "империей зла". Также во время своего президентства Рейган активно помогал антисоветским движениям сопротивления и пытался "отбить" коммунистические правительства, поддерживаемые советскими силами, в Африке, Азии и Латинской Америке. Кроме того, администрация Рейгана активного помогала в Восточной Европе, в частности, поддерживая польскую оппозиционную группу "Солидарность".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый дом озвучил план Байдена о помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о канцлере Германии Олафе Шольце, который назвал серьезную проблему для Украины, которая наступит в ближайшее время.