Твиттер заблокировал Трампа-младшего за твит

Социальная сеть Twitter ограничила возможность Дональда Трампа-младшего делать твиты после его дезинформационного видео о том, что во время пандемии коронавируса не нужно носить маски. Об этом сообщает Washington Post.



Трамп-младший поделился в Twitter видео от Breitbart News, на котором группа врачей делает сомнительные заявления о коронавирусе, в том числе о том, что не нужно носить маски. Также на видео рекламируют гидроксихлорохин — препарат от малярии, который принимал сам Трамп и пользу которого против коронавируса опровергла Всемирная организация здравоохранения. После того как видео стало вирусным, его удалили у себя Twitter, Facebook и YouTube.

Представитель соцсети заявил, что ограничения будут действовать 12 часов.

До этого спикер сына президента США сказал, что его аккаунт заблокирован. Дональд Трамп сам ретвитнул несколько версий видео, но, так как он не публиковал их сам, его аккаунт не заблокировали.

Ранее "Комментарии" сообщали, о чем беседовали по телефону Дональд Трамп и Владимир Путин.

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