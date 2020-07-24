Стало известно, что обсуждали Трамп и Путин во время телефонного разговора

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Татьяна Веремеева
Президент США Дональд Трамп заявил российскому коллеге Владимиру Путину,
что хочет избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией и Китаем, а также надеется
на прогресс в переговорах по контролю над вооружениями, говорится в сообщении
Белого дома. Об этом пишет Reuters.
В то же время в заявлении Кремля говорится, что лидеры двух стран также
обсудили ядерную программу Ирана. По словам пресс-службы российского
президента, обе стороны сделали акцент на необходимости коллективных усилий по
поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.
Белый дом не упомянул Иран, но сказал, что Трамп и Путин обсуждали способы
победить пандемию коронавируса, продолжая при этом возобновлять глобальную экономику.
Соединенные Штаты заявляют, что, как растущая ядерная держава, Китай должен
присоединиться к США и России в новом договоре. Но около 300 боеголовок Китая
ничтожно малы по сравнению с арсеналами России и Соединенных Штатов.
Китай пока не идет на уступки. Высокопоставленный китайский дипломат заявил
ранее в этом месяце, что Китай был бы рад провести переговоры по контролю над
вооружениями с Соединенными Штатами и Россией, но только в том случае, если
Вашингтон готов сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая, который
примерно в 20 раз меньше.
Ранее "Комментарии" писали, что в своей предвыборной рекламе президент США Дональд
Трамп противопоставил свое правление событиям на Евромайдане в Киеве.
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