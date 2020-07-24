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Стало известно, что обсуждали Трамп и Путин во время телефонного разговора

Во время телефонного разговора президента США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили планы по развитию экономики и способы контролировать вооружение

сегодня, 05:45
Автор:

Татьяна Веремеева
Стало известно, что обсуждали Трамп и Путин во время телефонного разговора

Президент США Дональд Трамп заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что хочет избежать дорогостоящей гонки вооружений с Россией и Китаем, а также надеется на прогресс в переговорах по контролю над вооружениями, говорится в сообщении Белого дома. Об этом пишет Reuters.

В то же время в заявлении Кремля говорится, что лидеры двух стран также обсудили ядерную программу Ирана. По словам пресс-службы российского президента, обе стороны сделали акцент на необходимости коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.

Белый дом не упомянул Иран, но сказал, что Трамп и Путин обсуждали способы победить пандемию коронавируса, продолжая при этом возобновлять глобальную экономику.

Соединенные Штаты заявляют, что, как растущая ядерная держава, Китай должен присоединиться к США и России в новом договоре. Но около 300 боеголовок Китая ничтожно малы по сравнению с арсеналами России и Соединенных Штатов.

Китай пока не идет на уступки. Высокопоставленный китайский дипломат заявил ранее в этом месяце, что Китай был бы рад провести переговоры по контролю над вооружениями с Соединенными Штатами и Россией, но только в том случае, если Вашингтон готов сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая, который примерно в 20 раз меньше.

Ранее "Комментарии" писали, что в своей предвыборной рекламе президент США Дональд Трамп противопоставил свое правление событиям на Евромайдане в Киеве.


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