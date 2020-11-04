Твиттер заподозрил Трампа во вранье. Твит президента США могут удалить

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Владимир Лавский
Администрация Твиттер предупредила всех пользователей соцсети, что один из постов президента США Дональда Трампа о выборах в США носит сомнительный характер. Обычно, подобные публикации сервис может и удалить.
Как ранее сообщали "Комментарии", Джо Байден стал лидировать в одном из ключевых штатов — Мичигане (16 выборщиков) после обработки 94% бюллетеней.
По данным источника, сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%. Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.
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