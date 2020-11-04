kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.11.2020

BTC/USD

14087.30

ETH/USD

402.51

LTC/USD

54.39

НБУ 04.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Твиттер заподозрил Трампа во вранье. Твит президента США могут удалить
commentss НОВОСТИ Все новости

Твиттер заподозрил Трампа во вранье. Твит президента США могут удалить

Твиттер считает, что президент США манипулирует мнением общественности

сегодня, 19:17
Автор:

Владимир Лавский

Администрация Твиттер предупредила всех пользователей соцсети, что один из постов президента США Дональда Трампа о выборах в США носит сомнительный характер. Обычно, подобные публикации сервис может и удалить. 

Твиттер заподозрил Трампа во вранье. Твит президента США могут удалить

"Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом, во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы. Затем, один за другим, они начали волшебным образом от меня уходить. ОЧЕНЬ СТРАННО", — написал Трамп.


Как ранее сообщали "Комментарии", Джо Байден стал лидировать в одном из ключевых штатов — Мичигане (16 выборщиков) после обработки 94% бюллетеней.

По данным источника, сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%. Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ