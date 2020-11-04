Выборы в США: Трамп в ярости от результатов написал скандальный твит

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Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп возмущен результатами выборов в ключевых штатах, где его конкурент Джо Байден начинает побеждать. Свое негодование американский президент выразил в твите.
По данным источника, сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%. Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.
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