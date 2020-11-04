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Выборы в США: Трамп в ярости от результатов написал скандальный твит

Дональд Трамп не понимает, каким образом результаты голосования стали так сильно меняться

сегодня, 17:29
Автор:

Владимир Лавский

Президент США Дональд Трамп возмущен результатами выборов в ключевых штатах, где его конкурент Джо Байден начинает побеждать. Свое негодование американский президент выразил в твите. 

Выборы в США: Трамп в ярости от результатов написал скандальный твит

"Вчера вечером я лидировал, часто с отрывом, во многих ключевых штатах, которые контролируют демократы. Затем, один за другим, они начали волшебным образом от меня уходить. ОЧЕНЬ СТРАННО", — написал Трамп.

Как ранее сообщали "Комментарии", Джо Байден стал лидировать в одном из ключевых штатов — Мичигане (16 выборщиков) после обработки 94% бюллетеней.

По данным источника, сейчас у Байдена 49,4% голосов, у его соперника, действующего президента и кандидата от республиканцев Дональда Трампа — 49,1%. Байден начал резко сокращать отставание от Трампа в Мичигане после того, как были подсчитаны результаты голосования в крупных городах.


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