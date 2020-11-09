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Главная Новости Мир США «Ты жалкий»: писатель Стивен Кинг жестко высмеял Трампа
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«Ты жалкий»: писатель Стивен Кинг жестко высмеял Трампа

Стивен Кинг прокомментировал выборы в США

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

"Король ужасов" Стивен Кинг публично обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и назвал его жалким. Писателя возмутило поведение политика, так как он не смог достойно принять поражение в выборной гонке. 

«Ты жалкий»: писатель Стивен Кинг жестко высмеял Трампа

Стивен Кинг ( фото из открытых источников)

"Ты проиграл, ты жалкий, самоназванный, инфантильный мужчина. Уступи и иди к черту", — написал Стивен Кинг на своем аккаунте в Twitter.  

Его публикация стала весьма популярной в социальной сети, ее лайкнуло почти 350 тысяч человек, еще 60 тысяч поделились мнением писателя.

Такое грубое высказывание в адрес бывшего президента связано с тем, что Трамп не хочет достойно признавать свое поражение на выборах-2020. Он заявил о мошенничестве и намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах. 

Тем временем, Джо Байден уже публично обратился к гражданам США, объявив о своей победе. Он рассказал о своих первых шагах на новом посту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новый президент США Джо Байден после инаугурации, которая состоится в январе, намерен отменить ряд указов, выданных Дональдом Трампом.


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