«Ты жалкий»: писатель Стивен Кинг жестко высмеял Трампа

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Светлана Шкурупий
"Король ужасов" Стивен Кинг публично обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и назвал его жалким. Писателя возмутило поведение политика, так как он не смог достойно принять поражение в выборной гонке.
Стивен Кинг ( фото из открытых источников)
"Ты проиграл, ты жалкий, самоназванный, инфантильный мужчина. Уступи и иди к черту", — написал Стивен Кинг на своем аккаунте в Twitter.
Его публикация стала весьма популярной в социальной сети, ее лайкнуло почти 350 тысяч человек, еще 60 тысяч поделились мнением писателя.
Такое грубое высказывание в адрес бывшего президента связано с тем, что Трамп не хочет достойно признавать свое поражение на выборах-2020. Он заявил о мошенничестве и намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах.
Тем временем, Джо Байден уже публично обратился к гражданам США, объявив о своей победе. Он рассказал о своих первых шагах на новом посту.
You lost, you miserable self-entitled infantile fucker. Concede and get the hell out.— Stephen King (@StephenKing) November 8, 2020
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что новый президент США Джо Байден после инаугурации, которая состоится в январе, намерен отменить ряд указов, выданных Дональдом Трампом.
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