«Ты жалкий»: писатель Стивен Кинг жестко высмеял Трампа

"Король ужасов" Стивен Кинг публично обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и назвал его жалким. Писателя возмутило поведение политика, так как он не смог достойно принять поражение в выборной гонке.

Стивен Кинг ( фото из открытых источников)

"Ты проиграл, ты жалкий, самоназванный, инфантильный мужчина. Уступи и иди к черту", — написал Стивен Кинг на своем аккаунте в Twitter.

Его публикация стала весьма популярной в социальной сети, ее лайкнуло почти 350 тысяч человек, еще 60 тысяч поделились мнением писателя.

Такое грубое высказывание в адрес бывшего президента связано с тем, что Трамп не хочет достойно признавать свое поражение на выборах-2020. Он заявил о мошенничестве и намерен оспаривать результаты голосования в некоторых штатах.

