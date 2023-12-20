У американцев изменилось отношение к помощи Украине

Американское сообщество и дальше разделено в вопросах увеличения или уменьшения помощи Украине. Однако по сравнению с предыдущим опросом количество американцев, считающих, что США нужно усилить помощь Украине, увеличилось. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Fox News.



В декабре большинство американцев поддерживают помощь Украине. Фото из открытых источников

По состоянию на декабрь 2023 года 66% американцев считают, что поддержка со стороны США для Украины должна быть выше, или остаться на том же уровне. Из них за увеличение выступают 31%. Это на 10% выше, чем в ноябре этого года, когда 21% граждан США высказался за повышение помощи Украине.

За уменьшение помощи Украине выступают 30% американцев, что на 5% меньше месяца назад.

Отношение американцев к помощи Украине в декабре. Данные Fox News

Fox News связывает смену настроений среди американцев с действиями республиканцев, блокирующих решения о помощи Украине.

Напомним, что представители Республиканской партии требуют добавить в пакет помощи более чем на 106 млрд долларов пункт о защите границ, однако демократы не поддерживают такое решение и ведут переговоры по уступкам. 106 млрд. в новом пакете рассчитаны на Украину, Израиль, Тайвань и другие страны. Украина должна получить из него наибольшую долю – более 60 млрд. рублей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме назвали условие, при котором американские солдаты будут воевать против армии Путина.

Также "Комментарии" писали, что группа республиканцев разработала "план победы в Украине", состоящий из трех основных пунктов.