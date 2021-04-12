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У американки из-за хронического насморка "провалился" нос (ФОТО)

34-летняя американка обратилась в клинику восстановительной хирургии, потому что у нее провалился нос

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские ученые описали редкий случай поражения носа. В Массачусетскую клинику обратилась 34-летняя жительница США с симптомами синусита (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух), у которой буквально провалился нос. 

У американки из-за хронического насморка "провалился" нос (ФОТО)

У женщины из США провалился нос / фото: Shutterstock / Fotodom

Известно, что женщина жаловалась на деформацию органа обоняния, которая прогрессировала в течение семи лет. Врачи отправили ее на обследование и выяснили, что у нее произошло полное разрушение носовых костей и хряща перегородки носа, западение кончика носа, образовались полипы в носовой полости и кровянистые корки на ее стенках. 

Исследователи также обнаружили у нее в крови повышенный уровень антител к ферменту протеиназа-3 (PR3). Обычно эти антитела встречаются при гранулематозе (аутоиммунном гранулематозном воспалении стенок сосудов (васкулит), захватывающих мелкие и средние кровеносные сосуды, — прим. авт.). Но их роль в этом заболевании еще точно не установлена. Болезнь приводит к воспалению стенок сосудов, которое может проявляться симптомами со стороны практически любой системы органов. Повреждения носа и околоносовых пазух при гранулематозе тоже известны. 

Сейчас с пациенткой все хорошо: после 6 месяцев лечения у нее исчез насморк и кровянистые корки. Вероятно, что американке проведут реконструкцию носа.

У американки из-за хронического насморка ”провалился” нос (ФОТО) - фото 2

Фото: The New England journal of medicine

Напомним, что жительница английского города Барнсли, графство Южный Йоркшир, попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей. Оказалось, что у нее развился сепсис (заражение крови). Женщина признается, что для нее тяжелые проблемы со здоровьем стали важным жизненным испытанием, но она не падает духом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Австралии во время конкурса поедания ламингтонов — бисквитных пирожных с кокосовой стружкой и шоколадом — одной из участниц стало плохо и медики констатировали ее смерть.


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Источник: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm2031387
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