logo

BTC/USD

67352.62

ETH/USD

2555.59

LTC/USD

70.20

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Байдена анонсировали хорошие новости для Украины: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена анонсировали хорошие новости для Украины: о чем идет речь

Белый дом обещает "значительный" пакет санкций за содействие агрессии РФ против Украины

сегодня, 07:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Администрация Джо Байдена вскоре озвучит решение о введении новых санкций против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

У Байдена анонсировали хорошие новости для Украины: о чем идет речь

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома отметил, что такие ограничительные меры будут "значительными", а заявлено об их введении будет в ближайшее время.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о значительном пакете санкций, нацеленном на тех, кто способствует российской войне в Украине, которые находятся за пределами России", — отметил Кирби.

Вместе с тем, представитель Белого дома не предоставил подробностей относительно таких санкций, и в отношении кого — лиц, предприятий, стран — они будут применены.

Между тем Джон Кирби высказался о продолжающейся поддержке Украины со стороны Вашингтона, и заявил, что по указанию американского президента Байдена США "продолжают наращивать помощь" Киеву.

"Только за прошлую неделю, которую, я думаю, вы видели, Соединенные Штаты объявили о выделении более 800 миллионов долларов на безопасность для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя", — сказал Кирби.

Он также заявил, что по указанию американского лидера США "продолжают наращивать помощь" Киеву.

"Только за прошлую неделю, которую, я думаю, вы видели, Соединенные Штаты объявили о выделении более 800 миллионов долларов на безопасность для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя", — сказал чиновник.

Кирби также рассказал, что Штаты "на пути к предоставлению" Украине: сотен дополнительных перехватчиков для ПВО, десятков тактических систем противовоздушной обороны, дополнительной артиллерии, значительного количества боеприпасов, сотен бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники, которая "поможет сохранить эффективность Украины на поле боя".

Читайте также на портале "Комментарии" - Постпред США при НАТО ответила, решился ли Байден на ключевой шаг по Украине в конце президентства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости