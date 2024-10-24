У Байдена анонсировали хорошие новости для Украины: о чем идет речь

Администрация Джо Байдена вскоре озвучит решение о введении новых санкций против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома отметил, что такие ограничительные меры будут "значительными", а заявлено об их введении будет в ближайшее время.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о значительном пакете санкций, нацеленном на тех, кто способствует российской войне в Украине, которые находятся за пределами России", — отметил Кирби.

Вместе с тем, представитель Белого дома не предоставил подробностей относительно таких санкций, и в отношении кого — лиц, предприятий, стран — они будут применены.

Между тем Джон Кирби высказался о продолжающейся поддержке Украины со стороны Вашингтона, и заявил, что по указанию американского президента Байдена США "продолжают наращивать помощь" Киеву.

"Только за прошлую неделю, которую, я думаю, вы видели, Соединенные Штаты объявили о выделении более 800 миллионов долларов на безопасность для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя", — сказал Кирби.

Он также заявил, что по указанию американского лидера США "продолжают наращивать помощь" Киеву.

"Только за прошлую неделю, которую, я думаю, вы видели, Соединенные Штаты объявили о выделении более 800 миллионов долларов на безопасность для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя", — сказал чиновник.

Кирби также рассказал, что Штаты "на пути к предоставлению" Украине: сотен дополнительных перехватчиков для ПВО, десятков тактических систем противовоздушной обороны, дополнительной артиллерии, значительного количества боеприпасов, сотен бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники, которая "поможет сохранить эффективность Украины на поле боя".

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