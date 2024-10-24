У Байдена анонсировали хорошие новости для Украины: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Администрация Джо Байдена вскоре озвучит решение о введении новых санкций против зарубежных помощников России в продолжении ведения широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: из открытых источников
Представитель Белого дома отметил, что такие ограничительные меры будут "значительными", а заявлено об их введении будет в ближайшее время.
Вместе с тем, представитель Белого дома не предоставил подробностей относительно таких санкций, и в отношении кого — лиц, предприятий, стран — они будут применены.
Между тем Джон Кирби высказался о продолжающейся поддержке Украины со стороны Вашингтона, и заявил, что по указанию американского президента Байдена США "продолжают наращивать помощь" Киеву.
Он также заявил, что по указанию американского лидера США "продолжают наращивать помощь" Киеву.
Кирби также рассказал, что Штаты "на пути к предоставлению" Украине: сотен дополнительных перехватчиков для ПВО, десятков тактических систем противовоздушной обороны, дополнительной артиллерии, значительного количества боеприпасов, сотен бронетранспортеров и боевых машин пехоты, тысячи дополнительных единиц бронетехники, которая "поможет сохранить эффективность Украины на поле боя".
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