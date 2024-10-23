Несмотря на непрекращающиеся дискуссии Администрация Джо Байдена не готова к радикальным решениям относительно Украины. США пока не будут адресовать Украине приглашение на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Politico сделала постоянный представитель США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианна Смит.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Постпред отметила, что "альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение", даже несмотря на то, что это является ключевым пунктом плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

Тем не менее, Смит добавила, что Украину будут продолжать приближать к Альянсу настолько, насколько это возможно.

Отметим, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности. При этом позиция США остается неизменной: "Место Украины и ее будущее – в Альянсе".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский продолжает искать разные пути для реализации своего плана победы. В то же время европейский партнеры все больше приходят к пониманию, что политика в отношении Украины требует изменений. Ключевым следующим шагом для Вашингтона может стать обязательство о членстве Украины в НАТО, которое предусматривает применение положений о взаимной обороне по статье 5 для тех территорий Украины, которые контролируются Киевом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".



