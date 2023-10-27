У Байдена допустили, что россияне достигнут успеха в ходе наступление на Донбассе: подробности

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Кравцев Сергей
Огромные потери в живой силе и технике не останавливают российские оккупационные войска. Именно поэтому есть вероятность, что россияне продолжат штурмы в районе Авдеевки Донецкой области и в дальнейшем. Именно поэтому в Белом доме не исключают, что оккупанты могут достичь "определенных тактических успехов" в течение ближайших месяцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Джон Кирби. Фото: из открытых источников
При этом Кирби уточнил, что даже за незначительное продвижение России придется заплатить жизнями тысяч солдат и потерей огромного количества техники.
Отдельно Джон Кирби отметил, что у российских военных низкий моральный дух, их мнение никто не учитывает, отправляя фактически на верную смерть штурмовать хорошо укрепленные позиции ВСУ.
Он подчеркнул, наступление России под Авдеевкой – сигнал всему цивилизованному миру о том, что планы Путина по оккупации всей Украины не изменились, он по-прежнему хочет достичь своей цели.
Читайте также на портале "Комментарии" — украинское командование подтверждает, что российская армия несет большие потери, пытаясь оккупировать Авдеевку, но, тем не менее, продолжает наступать. Что движет россиянами, если они, не считаясь с потерями в живой силе и технике продолжают атаковать? Издание "Комментарии" разобралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.
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