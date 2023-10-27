У Байдена допустили, что россияне достигнут успеха в ходе наступление на Донбассе: подробности

Огромные потери в живой силе и технике не останавливают российские оккупационные войска. Именно поэтому есть вероятность, что россияне продолжат штурмы в районе Авдеевки Донецкой области и в дальнейшем. Именно поэтому в Белом доме не исключают, что оккупанты могут достичь "определенных тактических успехов" в течение ближайших месяцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

При этом Кирби уточнил, что даже за незначительное продвижение России придется заплатить жизнями тысяч солдат и потерей огромного количества техники.

Отдельно Джон Кирби отметил, что у российских военных низкий моральный дух, их мнение никто не учитывает, отправляя фактически на верную смерть штурмовать хорошо укрепленные позиции ВСУ.

"У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии", – прокомментировал Джон Кирби.

Он подчеркнул, наступление России под Авдеевкой – сигнал всему цивилизованному миру о том, что планы Путина по оккупации всей Украины не изменились, он по-прежнему хочет достичь своей цели.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинское командование подтверждает, что российская армия несет большие потери, пытаясь оккупировать Авдеевку, но, тем не менее, продолжает наступать. Что движет россиянами, если они, не считаясь с потерями в живой силе и технике продолжают атаковать? Издание "Комментарии" разобралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.



