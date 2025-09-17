logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Байдена финансовые проблемы: что известно о долгах и доходах экс-президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена финансовые проблемы: что известно о долгах и доходах экс-президента США

The Wall Street Journal сообщает, что Джо Байден имеет около 800 тысяч долларов долгов.

17 сентября 2025, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший президент США Джо Байден после завершения своей каденции столкнулся с финансовыми проблемами, неожиданными для политика такого уровня. Как сообщает The Wall Street Journal, у семьи Байденов накопилось около 800 тысяч долларов долгов, включая ипотеку на дом в Рехобот-Бич стоимостью 2,7 миллиона долларов. Это делает его постпрезидентскую жизнь гораздо более скромной по сравнению с тем, как жили его предшественники.

У Байдена финансовые проблемы: что известно о долгах и доходах экс-президента США

Джо Байден. Фото из открытых источников

82-летний Байден рассчитывал на более прибыльный путь после Белого дома. Однако его преклонный возраст, падение популярности в Демократической партии и осторожность крупных компаний, не желающих вызывать гнев Дональда Трампа, значительно сузили возможности. В отличие от Барака Обамы, который вместе с женой заключил издательский контракт на 60 миллионов долларов, Байдену удалось получить всего около 10 миллионов за свои мемуары. Его выступления оцениваются в 300–500 тысяч долларов, однако заказчиков немного.

Проблемы Байденов не ограничиваются долгами. Семья вынуждена тратить большие средства на юридические услуги в связи с делами Хантера Байдена. Сын Байдена имеет значительные долги за алименты, которые оцениваются более чем в три миллиона долларов, а также серьезное падение доходов от продаж своих книг и картин. Кроме того, Байдены должны помогать подавшей на развод дочери Эшли и обеспечивать внуков.

Личные проблемы также оказывают влияние на ситуацию. Байден борется с раком простаты и недавно перенес операцию. А повышение налога на недвижимость на 20% также явилось серьезным ударом по их финансам.

Источники доходов Байденов включают в себя ежегодную пенсию в размере примерно 416 тысяч долларов, из которых около 250 тысяч приходится на выплаты бывшему президенту, а остальные на годы работы в Конгрессе и в должности вице-президента. Джилл Байден, покинувшая преподавательскую деятельность в колледже, теперь занимает неоплачиваемый пост в Институте Милкена, что еще больше ограничивает финансовую стабильность семьи.

Как подытоживает The Wall Street Journal, жизнь Байдена после президентства сегодня выглядит далеко не такой роскошной, как у его коллег. Вместо частных самолетов Байдена все чаще замечают в обычных рейсах American Airlines или в вагонах Amtrak с книгой на коленях. Это создает контраст с образом влиятельного мирового лидера, еще недавно занимавшего высшую государственную должность в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп за один день в должности президента США заработал больше, чем за всю жизнь, работая в недвижимости.

Также "Комментарии" писали, что Джо Байден сделал заявление о своем раке простаты.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/politics/biden-post-presidency-finances-b62a9653
Теги:

Новости

Все новости