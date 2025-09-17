У Байдена финансовые проблемы: что известно о долгах и доходах экс-президента США

Бывший президент США Джо Байден после завершения своей каденции столкнулся с финансовыми проблемами, неожиданными для политика такого уровня. Как сообщает The Wall Street Journal, у семьи Байденов накопилось около 800 тысяч долларов долгов, включая ипотеку на дом в Рехобот-Бич стоимостью 2,7 миллиона долларов. Это делает его постпрезидентскую жизнь гораздо более скромной по сравнению с тем, как жили его предшественники.

Джо Байден. Фото из открытых источников

82-летний Байден рассчитывал на более прибыльный путь после Белого дома. Однако его преклонный возраст, падение популярности в Демократической партии и осторожность крупных компаний, не желающих вызывать гнев Дональда Трампа, значительно сузили возможности. В отличие от Барака Обамы, который вместе с женой заключил издательский контракт на 60 миллионов долларов, Байдену удалось получить всего около 10 миллионов за свои мемуары. Его выступления оцениваются в 300–500 тысяч долларов, однако заказчиков немного.

Проблемы Байденов не ограничиваются долгами. Семья вынуждена тратить большие средства на юридические услуги в связи с делами Хантера Байдена. Сын Байдена имеет значительные долги за алименты, которые оцениваются более чем в три миллиона долларов, а также серьезное падение доходов от продаж своих книг и картин. Кроме того, Байдены должны помогать подавшей на развод дочери Эшли и обеспечивать внуков.

Личные проблемы также оказывают влияние на ситуацию. Байден борется с раком простаты и недавно перенес операцию. А повышение налога на недвижимость на 20% также явилось серьезным ударом по их финансам.

Источники доходов Байденов включают в себя ежегодную пенсию в размере примерно 416 тысяч долларов, из которых около 250 тысяч приходится на выплаты бывшему президенту, а остальные на годы работы в Конгрессе и в должности вице-президента. Джилл Байден, покинувшая преподавательскую деятельность в колледже, теперь занимает неоплачиваемый пост в Институте Милкена, что еще больше ограничивает финансовую стабильность семьи.

Как подытоживает The Wall Street Journal, жизнь Байдена после президентства сегодня выглядит далеко не такой роскошной, как у его коллег. Вместо частных самолетов Байдена все чаще замечают в обычных рейсах American Airlines или в вагонах Amtrak с книгой на коленях. Это создает контраст с образом влиятельного мирового лидера, еще недавно занимавшего высшую государственную должность в США.

