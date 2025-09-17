У Байдена фінансові проблеми: що відомо про борги та доходи експрезидента США

Колишній президент США Джо Байден після завершення своєї каденції зіткнувся з фінансовими проблемами, які стали несподіваними для політика такого рівня. Як повідомляє The Wall Street Journal, у родини Байденів накопичилося близько 800 тисяч доларів боргів, включно з іпотекою на будинок у Рехобот-Біч вартістю 2,7 мільйона доларів. Це робить його постпрезидентське життя набагато скромнішим у порівнянні з тим, як жили його попередники.

Джо Байден. Фото з відкритих джерел

82-річний Байден розраховував на більш прибутковий шлях після Білого дому. Однак його похилий вік, падіння популярності в Демократичній партії та обережність великих компаній, які не хочуть викликати гнів Дональда Трампа, значно звузили можливості. На відміну від Барака Обами, який разом із дружиною уклав видавничий контракт на 60 мільйонів доларів, Байдену вдалося отримати лише близько 10 мільйонів за свої мемуари. Його виступи оцінюються у 300–500 тисяч доларів, проте замовників небагато.

Проблеми Байденів не обмежуються лише боргами. Родина змушена витрачати великі кошти на юридичні послуги у зв’язку зі справами Хантера Байдена. Син Байдена має значні борги за аліменти, які оцінюються у понад три мільйони доларів, а також серйозне падіння доходів від продажу своїх книг та картин. Крім того, Байдени мають допомагати доньці Ешлі, яка подала на розлучення, і забезпечувати онуків.

Особисті проблеми також впливають на ситуацію. Байден бореться з раком простати і нещодавно переніс операцію. А підвищення податку на нерухомість на 20% також стало серйозним ударом по їхніх фінансах.

Джерела доходів Байденів включають щорічну пенсію у розмірі приблизно 416 тисяч доларів, з яких близько 250 тисяч припадає на виплати колишньому президенту, а решта на роки роботи у Конгресі та на посаді віцепрезидента. Джилл Байден, яка залишила викладацьку діяльність у коледжі, тепер обіймає неоплачувану посаду в Інституті Мілкена, що ще більше обмежує фінансову стабільність родини.

Як підсумовує The Wall Street Journal, життя Байдена після президентства сьогодні виглядає далеко не таким розкішним, як у його колег. Замість приватних літаків Байдена все частіше помічають у звичайних рейсах American Airlines чи у вагонах Amtrak із книгою на колінах. Це створює контраст із образом впливового світового лідера, який ще нещодавно обіймав найвищу державну посаду у США.

