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У Байдена хотят включить в пакет помощи Украине и Израилю еще две статьи расходов: детали

Запрос будет направлен на устранение нагрузки, которую дополнительная военная поддержка Израиля, Украины и Тайваня осуществит на запасы Министерства обороны

сегодня, 09:40
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Кравцев Сергей
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Белый дом готовит запрос в Конгресс на выделение дополнительного финансирования, который включает средства на помощь Израилю, Украине, Тайваню и защиту границ США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает NBC со ссылкой на двух должностных лиц Конгресса.

У Байдена хотят включить в пакет помощи Украине и Израилю еще две статьи расходов: детали

США. Фото: из открытых источников

Представители администрации также заявили, что запрос будет направлен на устранение нагрузки, которую дополнительная военная поддержка Израиля, Украины и Тайваня осуществит на запасы Министерства обороны, путем запроса средств на производство дополнительного оружия.


На пресс-конференции в Белом доме в среду представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби рассмотрел возможность объединения всех запросов на финансирование, сообщив журналистам, что продолжаются "активные разговоры".

Как сообщает NBC, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол заявил, что он открыт для пакета, который включает помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также финансирование дополнительной безопасности на границе США и Мексики.

В то же время некоторые республиканцы в Палате представителей выразили оппозицию этой идее.

Читайте также на портале "Комментарии" — республиканцы определились с кандидатом на должность спикера Палаты представителей США.

Также издание "Комментарии" сообщало – на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".




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Источник: https://www.nbcnews.com/politics/white-house/white-house-israel-ukraine-taiwan-border-funding-supplemental-request-rcna119930
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