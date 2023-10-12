Республиканцы определились с кандидатом на должность спикера Палаты представителей США

Члены Палаты представителей США от Республиканской партии в среду днем выбрали нового кандидата на должность спикера после увольнения с должности Кевина Маккарти в рамках беспрецедентной процедуры. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Стивен Скализ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, на третью по иерархии должность в США претендует лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Стивен Скализ, избранный от штата Луизиана. На внутрипартийном голосовании он получил 113 голосов против 99 у другого конкурента Джима Джордана.

Демократическая партия США накануне единогласно выдвинула своим кандидатом лидера фракции в Палате представителей Хакима Джеффриса

Пока точно неизвестно, когда состоится голосование за нового спикера Палаты представителей. В среду она завершила работу, так и не рассмотрев этот вопрос.

Источники американских СМИ утверждают, что среди республиканцев – хоть они и имеют формальное большинство в нижней палате Конгресса в 221 депутата – не хватает голосов в поддержку кандидатуры Скалиса.

58-летний Стив Скалис долгое время является одним из самых влиятельных республиканцев в Палате представителей. Он занимает ведущие должности в партии с 2012 года. В 2017-м Скалис получил огнестрельное ранение во время нападения, а сейчас – лечится от рака крови.

Что касается взглядов Скалиса на Украину, то объединение "Республиканцы за Украину" поставило ему оценку В (политик голосовал за проукраинские инициативы, но не делал прямых заявлений в поддержку Украины).

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