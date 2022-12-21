У Байдена назвали причину визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США по приглашению главы Белого дома, поскольку в администрации Байдена есть понимание, что война в Украине перешла в новую фазу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что главная цель переговоров – это договориться о том, чтобы между Украиной и США продолжалось сотрудничество и Вашингтон и дальше поддерживал Киев не только поставками вооружений, но и финансово.

"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессию господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", — заявил Кирби в эфире "CNN".

Кроме того, Кирби отметил, что два президента также обсудят возможные пути окончания войны, назвав эту тему достаточно щепетильной, поскольку она стала предметом некоторых разногласий между западными лидерами.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты и как мы поможем Украине добиться этого", — отметил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже сегодня, 21 декабря, произойдет ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, ожидается выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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