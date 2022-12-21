logo

BTC/USD

16847.80

ETH/USD

1215.59

LTC/USD

65.74

USD/UAH

40.05

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Байдена назвали причину визита Зеленского в США
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена назвали причину визита Зеленского в США

В Белом доме заговорили о новой фазе войны в Украине

сегодня, 17:18
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США по приглашению главы Белого дома, поскольку в администрации Байдена есть понимание, что война в Украине перешла в новую фазу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "CNN".

У Байдена назвали причину визита Зеленского в США

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что главная цель переговоров – это договориться о том, чтобы между Украиной и США продолжалось сотрудничество и Вашингтон и дальше поддерживал Киев не только поставками вооружений, но и финансово.

"Президент действительно верит, что поскольку мы приближаемся к зиме, поскольку мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессию господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить", — заявил Кирби в эфире "CNN".

Кроме того, Кирби отметил, что два президента также обсудят возможные пути окончания войны, назвав эту тему достаточно щепетильной, поскольку она стала предметом некоторых разногласий между западными лидерами.

"Я не сомневаюсь, что они будут говорить о понятии президента Зеленского о "справедливом мире" и о том, как это выглядит, какие его компоненты и как мы поможем Украине добиться этого", — отметил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже сегодня, 21 декабря, произойдет ранее неанонсированная встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Кроме того, ожидается выступление Зеленского перед Конгрессом США и заявление американского руководства о выделении Украине нового пакета оборонной помощи, который будет включать в себя ракетные системы Patriot. О чем говорит такой поворот событий, включая первый с начала российского вторжения выезд Зеленского из страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сергей Шойгу заговорил о новом наступлении на Украину.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-12-21-22/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!