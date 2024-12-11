Соединенные Штаты заявили о готовности поддержать новое сирийское руководство при условии создания инклюзивного правительства, которое будет соблюдать международное право, избегать использования Сирии как базы для терроризма и не создавать угроз для соседних стран. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул поддержку политического перехода, которым будут руководить сами сирийцы, в соответствии с принципами Резолюции Совета Безопасности ООН 2254.

"Этот переход должен привести к надежному, инклюзивному управлению, которое будет действовать не в интересах только одной группы, а будет соответствовать международным стандартам прозрачности, подотчетности и верховенству права", – заявил Блинкен.

Он также подчеркнул необходимость уничтожения запасов химического и биологического оружия в стране, чтобы предотвратить их использование или попадание в опасные руки.

Государственный секретарь напомнил, что все оппозиционные группы, стремящиеся присоединиться к управлению Сирией, должны продемонстрировать приверженность правам всех сирийцев, защите меньшинств, религиозной толерантности и демократическим принципам. Эти усилия являются ключевыми для будущего восстановления страны и достижения стабильности в регионе.

Напомним, что "Комментарии" писали об Абу Мухаммаде аль-Джулане , который сверг режим Асада в Сирии. Он – один из самых известных лидеров сирийской оппозиции. После свержения режима Башара Асада аль-Джулани стал влиятельным политическим и военным лидером, хотя его деятельность остается противоречивой.

Абу Мухаммад аль-Джулани родился в 1982 году в Сирии. Его настоящее имя – Ахмед аль-Шараа. Семья будущего лидера была вынуждена покинуть свой дом на Голанских высотах во время войны 1967 года.

После нападений на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года и последующей войны под руководством США с терроризмом он отправился в Багдад, чтобы бороться против американского вторжения. В начале 2000-х Джулан присоединился к "Аль-Каиде" в Ираке, где воевал против американских войск. В 2005 году он был арестован в Мосуле и заключен в американском лагере Кэмп Букка. После освобождения Джулани вернулся в Сирию, где создал локальное крыло Аль-Каиды, но впоследствии отделился от этой организации.



В 2017 году аль-Джулани основал организацию "Джабхат Фатх аш-Шам", которая впоследствии стала частью альянса "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), или "Организация увольнения Леванта".

В последние годы ХТШ руководит провинцией Идлиб, которая до прихода к власти была одним из самых бедных регионов страны.