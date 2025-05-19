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У Байдена обнаружили серьезное заболевание: появилась реакция Трампа

У экс-президента США Джо Байдена диагностировали рак

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times" со ссылкой на пресс-секретаря Байдена.

У Байдена обнаружили серьезное заболевание: появилась реакция Трампа

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Бывшему главе Белого дома в пятницу поставили диагноз "агрессивная форма рака простаты", сообщил в воскресенье его пресс-секретарь.

Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили "небольшой узел" на простате Байдена, который требовал "дальнейшей оценки".

Рак Байдена "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (группа 5) с метастазами в кости", говорится в заявлении.

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", – говорится в заявлении пресс-секретаря.

Реагируя на новость о болезни Байдена действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он "расстроен" после того, как у его предшественника и соперника Джо Байдена диагностировали рак простаты. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Мы с Меланией расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления", – говорится в сообщении главы Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — старшие представители Демократической партии подвергли критике Джо Байдена в новой скандальной книге, которая обещает раскрыть шокирующие детали его упадка.

Авторы книги – ведущий CNN Джейк Таппер и корреспондент Axios Алекс Томпсон – утверждают, что бывший президент вместе со своим окружением "полностью подвели нас" и фактически отдали выборы Дональду Трампу. 




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Источник: https://www.nytimes.com/2025/05/18/us/politics/biden-prostate-cancer.html
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