У Байдена обнаружили серьезное заболевание: появилась реакция Трампа

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times" со ссылкой на пресс-секретаря Байдена.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Бывшему главе Белого дома в пятницу поставили диагноз "агрессивная форма рака простаты", сообщил в воскресенье его пресс-секретарь.

Диагноз был поставлен после того, как врачи обнаружили "небольшой узел" на простате Байдена, который требовал "дальнейшей оценки".

Рак Байдена "характеризуется 9 баллами по шкале Глисона (группа 5) с метастазами в кости", говорится в заявлении.

"Хотя это более агрессивная форма заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно его лечить. Президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами", – говорится в заявлении пресс-секретаря.

Реагируя на новость о болезни Байдена действующий президент США Дональд Трамп заявил, что он "расстроен" после того, как у его предшественника и соперника Джо Байдена диагностировали рак простаты. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Мы с Меланией расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления", – говорится в сообщении главы Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — старшие представители Демократической партии подвергли критике Джо Байдена в новой скандальной книге, которая обещает раскрыть шокирующие детали его упадка.

Авторы книги – ведущий CNN Джейк Таппер и корреспондент Axios Алекс Томпсон – утверждают, что бывший президент вместе со своим окружением "полностью подвели нас" и фактически отдали выборы Дональду Трампу.



