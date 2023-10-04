У Байдена отреагировали на демонстрацию Ираном новых беспилотников

В Вашингтоне видят дополнительные рисках от иранского оружия и намекают, что Тегерану вскоре придется отвечать за свои действия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ", который цитирует замспикера Госдепартамента США Веданта Патела.

Госдеп США. Фото: GettyImages

"Мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности. И мы будем делать это в тесном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами", – отметил Ведант Пател.

Он подчеркнул, что использование иранского оружия, каким бы оно ни было, безусловно создает дополнительные риски в расшатывании ситуации в других регионах, где пытается играть свою роль Иран.

В этой связи Пател напомнил, что в течение последних двух лет Белый дом обращал внимание, в частности, на углубление военного партнерства между иранским и путинским режимами. Поэтому, словам представителя Госдепа, любая новая потенциально новая система вооружений в руках Тегерана увеличивает потенциальный риск дестабилизации в странах и регионах за пределами Ирана.

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