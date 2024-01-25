У Байдена отреагировали на катастрофу с Ил-76 под Белгородом

У США пока нет подтверждения того, кто мог находиться на борту российского самолета Ил-76, который разбился утром 24 января под Белгородом. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

Представитель Белого дома отметил, сейчас Вашингтон делает все возможное, чтобы выяснить детали инцидента и получить больше информации. В частности, Кирби заявил, что США "видели сообщения, но не могут подтвердить их".

Джон Кирби подчеркнул, что США "делают все возможное, чтобы получить больше информации, связанной с падением этого самолета".

Отметим, ранее ранее стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. При этом в России стали утверждать, что якобы на самолете находились 65 украинских пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвинили Украину в сбытии самолета. Факт того, что в этот день должен был состояться большой обмен между Украиной и Россией подтвердили в ГУР Минобороны Украины.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки и дождаться официальных заявлений.

Позже появилось заявление Генерального штаба на фоне информации о падении Ил-76 под Белгородом. В сообщении говорилось, что ВСУ и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмен пленными. Об этом Зеленский сказал в ежедневном видеообращении.



