Как передает портал "Комментарии", в Белом доме решили воздержаться от комментирования материала издания The Wall Street Journal, которое написало о том, что украинские чиновники одобрили операцию по подрыву российских "Северных потоков".

Джон Кирби. Фото из открытых источников

"Я не собираюсь комментировать сообщения Wall Street Journal об этом", – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Отметим, советник президента Украины Михаил Подоляк отрицает информацию о причастности Украины к взрывам на газопроводе "Северный поток-2". По его словам, такая диверсия была выгодна только России.

Михаил Подоляк в комментарии Reuters ответил на обвинения в том, что Украина взорвала газопроводы, поставлявшие энергетические ресурсы России в Европу.

"Такой акт можно совершить только при наличии больших технических и финансовых ресурсов... и кому это все было выгодно на момент взрывов? Только России", — сказал Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что "Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северном потоке"", ведь не получила никакого стратегического или тактического преимущества от таких диверсий.

Многомиллиардные трубопроводы "Северный поток", транспортирующие газ по дну Балтийского моря, были разрушены серией взрывов в сентябре 2022 года.

Россия обвинила США, Британию и Украину во взрывах, отрезавших большие объемы российского газа от прибыльного европейского рынка. Однако эти страны свою причастность отрицают. Германия, Дания и Швеция начали расследование инцидента, и шведы обнаружили следы взрывчатки на нескольких объектах, изъятых с места взрыва. Это стало подтверждением, что взрывы были умышленными.

В начале августа Wall Street Journal сообщила, что к произошедшему причастны украинские чиновники. А 14 августа 2024 года прокуратура Польши сообщила, что получила ордер на арест на подозреваемого во взрывах украинца, по имени Владимир З.



