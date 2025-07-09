У Байдена ответили, действительно ли "тормозили" помощь Украине из-за страха перед Москвой

Советник по вопросам национальной безопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан отрицает, что в начале полномасштабной войны основной стратегией Вашингтона было управление эскалацией. Как передает портал "Комментарии", в интервью "Суспильному" бывший высокопоставленный чиновник заявил, что тогда Штаты сосредоточились на предоставлении Украине беспрецедентного количества военной помощи и введении "исторического уровня" санкций против Российской Федерации.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

Джейк Салливан отметил, скорость передачи вооружений превзошла все ожидания февраля 2022 года. Политик уточнил, что даже в моменты повышенного напряжения и высокой вероятности потенциального применения Россией тактического ядерного оружия, как это было осенью 2022 года, – Соединенные Штаты не прекращали поставлять Украине оружие.

"Да, мы установили ограничения на удары дальнобойного оружия по России на значительный период времени. Но тогда мы считали – и до сих пор считаем, что такие удары дали бы ограниченный результат. Они никогда не станут панацеей в этой войне", – высказался советник по вопросам нацбезопасности в администрации экс-президента США Джо Байдена.

По мнению Салливана, действия администрации Дональда Трампа прямо противоречат этой стратегии и вредят украинским позициям на фронте и за столом переговоров. Он уверен, что Украина сможет победить в войне с помощью большого количества западной помощи и развития дроновых программ.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше официальный Вашингтон отмалчивался о помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются крупнейшим сторонником Украины в мире и будут оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.



