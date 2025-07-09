США разворачиваются на 180 градусов: что теперь говорит Госдеп о помощи Украине

Если раньше официальный Вашингтон отмалчивался о помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются крупнейшим сторонником Украины в мире и будут оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что разговоры о приостановке передачи оружия Украине, которые происходили несколько дней назад, не следует рассматривать как новую политику или позицию Соединенных Штатов.

По ее словам, "наша страна была и остается самым большим сторонником Украины и "мы заботимся об этих людях (украинцах. — ред.), чтобы у них было все необходимое".

"Президент четко высказался о массовых убийствах, которые продолжаются, и о том, что это должно прекратиться, должен быть режим прекращения огня, и это должно быть решение между двумя сторонами", — отметила Брюс.

Представительница Госдепа напомнила, что поставки американского оружия Украине были восстановлены и что президент Дональд Трамп глубоко обеспокоен и настроен решительно относительно способности украинцев защищаться.

"Ситуация достаточно сложная. Повторюсь, мы им (украинцам – ред.) помогаем. И будем продолжать помогать. Это наша позиция и она всегда была неизменной", — подчеркнула спикер Госдепа.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп не хочет нести ответственность за убийства украинцев: от чего открестился президент США.



