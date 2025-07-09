logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США разворачиваются на 180 градусов: что теперь говорит Госдеп о помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

США разворачиваются на 180 градусов: что теперь говорит Госдеп о помощи Украине

В Госдепе заявили о готовности США оказывать помощь Украине

9 июля 2025, 06:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если раньше официальный Вашингтон отмалчивался о помощи Украине, намекая, что этим должна заниматься исключительно Европа, то теперь из США звучат другие месседжи. Соединенные Штаты остаются крупнейшим сторонником Украины в мире и будут оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс.

США разворачиваются на 180 градусов: что теперь говорит Госдеп о помощи Украине

Госдеп США. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, что разговоры о приостановке передачи оружия Украине, которые происходили несколько дней назад, не следует рассматривать как новую политику или позицию Соединенных Штатов.

По ее словам, "наша страна была и остается самым большим сторонником Украины и "мы заботимся об этих людях (украинцах. — ред.), чтобы у них было все необходимое".

"Президент четко высказался о массовых убийствах, которые продолжаются, и о том, что это должно прекратиться, должен быть режим прекращения огня, и это должно быть решение между двумя сторонами", — отметила Брюс.

Представительница Госдепа напомнила, что поставки американского оружия Украине были восстановлены и что президент Дональд Трамп глубоко обеспокоен и настроен решительно относительно способности украинцев защищаться.

"Ситуация достаточно сложная. Повторюсь, мы им (украинцам – ред.) помогаем. И будем продолжать помогать. Это наша позиция и она всегда была неизменной", — подчеркнула спикер Госдепа.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о решении увеличить военную помощь Украине. По его словам, в первую очередь речь идет об оборонном вооружении. Свое заявление американский лидер сделал во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп не хочет нести ответственность за убийства украинцев: от чего открестился президент США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/R2lE_ayMBaM?si=MRxpRqPqYHns2I5q
Теги:

Новости

Все новости