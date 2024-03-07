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У Байдена ответили, спасет ли Украину план Б, если Конгресс не утвердит новой помощи

Джон Кирби заявил, что никакой "план Б" не заменит помощь Украине от Конгресса

сегодня, 13:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нет альтернативных путей военной помощи Украине, которые можно было бы сопоставить с помощью, которую может утвердить Конгресс. Любые альтернативные пути не будут "такими же хорошими", как дополнительное финансирование от Конгресса США. Как передает портал "Комментарии" такое заявление в интервью "Голосу Америки" сделал представитель Белого дома Джон Кирби.

У Байдена ответили, спасет ли Украину план Б, если Конгресс не утвердит новой помощи

Джон Кирби. Фото: из открытых источников

В Администрации Байдена отметили, Вашингтон всегда рассматривает все возможности, но продолжение помощи со стороны Конгресса ничем нельзя заменить. 

"Как я уже говорил много раз, нет какого-то имеющегося магического источника, способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Конечно. Мы должны учитывать ситуацию на месте, особенно на востоке", — сказал Кирби.

Он отметил, что сложно быть уверенным в одобрении помощи Палатой представителей, где все зависит от спикера Майка Джонсона. 

"Мы знаем, и спикер Джонсон знает: если он вынесет это на голосование, законопроект получит одобрение. Есть двухпартийная поддержка. Здесь нет вопросов. Настоящий вопрос: вынесет ли он это на голосование? И только он может ответить на этот вопрос", — подытожил представитель Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжается эпопея с выделением помощи Украине. Администрация Байдена сумела убедить республиканцев Сената поддержать соответствующий законопроект, но спикер-трампист Палаты представителей Майк Джонсон остается непреклонным – и просто не ставит данный вариант на голосование. На этом фоне происходит активизация Европы в ракурсе поддержки Украины, а также усиления собственной безопасности из-за явного ослабления Штатов, как мирового лидера и активизации российской агрессии против демократического мира. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данные процессы.




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Источник: https://www.holosameryky.com/a/7516455.html
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