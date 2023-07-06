У Байдена озвучили позицию США о членстве Украины в НАТО, вновь вспомнив о реформах

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Кравцев Сергей
Проведение всех необходимых реформ – будет главным залогом того, что страны-партнеры Украины поддержат решение о принятии Украины в НАТО. Только, когда Украина будет отвечать всем требованиям, можно будет предметно обсуждать этот вопрос. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Укринформ".
США. Фото: из открытых источников
Пресс-секретарь подчеркнула, Вашингтон не меняет свою позицию. США, как и раньше придерживаются политике открытых дверей НАТО. При этом не только от США зависит принятие той или иной страны в Альянс. Решение о членстве какой-либо страны принимается всеми союзниками, которых сегодня 31.
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По словам Карин Жан-Пьер, она не уполномочена раскрывать все подробности дипломатических переговоров, но может лишь напомнить, что президент США еще раньше заявлял – Украина обязана будет провести все необходимые реформы, чтобы соответствовать уровню тех стран, которые уже есть в Альянсе.
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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Литвы заинтриговал заявлением – саммит НАТО не разочарует украинцев.
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Харя Кришны
сегодня, 08:44
95-й квартал! Досить красти!
Ігор
сегодня, 07:50
Реформи ключ до успіху. Головний старий баласт Рінат і його корумпована влада повинні припинити розкрадати Україну.