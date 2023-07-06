logo

BTC/USD

30677.42

ETH/USD

1924.69

LTC/USD

104.42

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Байдена озвучили позицию США о членстве Украины в НАТО, вновь вспомнив о реформах
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена озвучили позицию США о членстве Украины в НАТО, вновь вспомнив о реформах

Страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе после того, как Украина будет отвечать всем требованиям

сегодня, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Проведение всех необходимых реформ – будет главным залогом того, что страны-партнеры Украины поддержат решение о принятии Украины в НАТО. Только, когда Украина будет отвечать всем требованиям, можно будет предметно обсуждать этот вопрос. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет "Укринформ".

У Байдена озвучили позицию США о членстве Украины в НАТО, вновь вспомнив о реформах

США. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь подчеркнула, Вашингтон не меняет свою позицию. США, как и раньше придерживаются политике открытых дверей НАТО. При этом не только от США зависит принятие той или иной страны в Альянс. Решение о членстве какой-либо страны принимается всеми союзниками, которых сегодня 31.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Поэтому, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украиной, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции", — отметила представитель Белого дома.

По словам Карин Жан-Пьер, она не уполномочена раскрывать все подробности дипломатических переговоров, но может лишь напомнить, что президент США еще раньше заявлял – Украина обязана будет провести все необходимые реформы, чтобы соответствовать уровню тех стран, которые уже есть в Альянсе.

"Президент США считает, что Украина может это сделать", — резюмировала спикер администрации Байдена.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит новый призыв Зеленского к Байдену – на что расчет перед саммитом НАТО. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Литвы заинтриговал заявлением – саммит НАТО не разочарует украинцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3732027-u-bajdena-prokomentuvali-poziciu-ssa-sodo-clenstva-ukraini-v-nato.html
Теги:
comments

Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 08:44

95-й квартал! Досить красти!

Ігор

сегодня, 07:50

Реформи ключ до успіху. Головний старий баласт Рінат і його корумпована влада повинні припинити розкрадати Україну.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!