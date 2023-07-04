О чем говорит новый призыв Зеленского к Байдену – на что расчет перед саммитом НАТО

Чем ближе саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, тем больше от украинской власти разнообразных заявлений по этому поводу. В очередном, во время интервью телеканалу CNN, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена уже сейчас официально пригласить нашу страну в НАТО. Подчеркнув, что понимает – собственно вступление станет возможным только после окончания полномасштабной российско-украинской войны. А в вечернем обращении 3 июля Зеленский акцентировал, что обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной – и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому, считает он, должна быть достигнута определенность касательно этой самой безопасности и нашего будущего в Альянсе. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" украинский напор в ракурсе евроатлантической интеграции, а также – что именно мы можем получить на вильнюсском саммите.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Нам нужно, по меньшей мере, политическое заявление, что Украина вступит в НАТО после войны

Политический консультант Сергей Быков поделился таким комментарием:

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"Украина всеми заявлениями показывает, что не будет мириться с предыдущей политикой "открытой форточки" НАТО. Мы должны получить принципиальное и конкретное заявление Североатлантического Альянса, что после войны Украина станет его полноправным членом. Кто-то может назвать нашу дипломатию жесткой, но она скорее адекватна реалиям настоящего".

Если бы Украина была членом Альянса – россия бы не аннексировала Крым в 2014-м и не осуществила бы полномасштабное вторжение в 2022-м, подчеркивает эксперт. Тысячи украинцев остались бы в живых, акцентирует он. Сегодня есть возможность исправить ошибку – нужно сделать, по меньшей мере, политическое заявление, что Украина вступит в НАТО после войны – желательно, указав конкретные сроки этого "после войны", считает Сергей Быков.

Украина получит гарантии безопасности от отдельных государства НАТО, но не от НАТО как институции

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун отмечает, что призыв Зеленского к Байдену предоставить Украине на грядущем саммите четкую перспективу евроатлантического будущего, подчеркивание, что мы боремся не только за свою безопасность, но и за безопасность союзников – выглядит как "тяжелая артиллерия". А именно – когда работает не обычная дипломатия на уровне МИД, представителей Украины в разных институциях, а подключается президент. Причем, предлагая дискуссию наиболее влиятельным политикам мира.

это страна уже поддерживает вступление нашей страны в НАТО, хоть ранее выступала против. Но следует помнить, что Североатлантический Альянс – это коллективных орган, где не согласие хотя бы одного из членов (а их сейчас 31) приводит к непринятию решению. У нас предсказуемо будут проблемы с Венгрией, с рядом других государств. Так что собственно вступление – достаточно долгий процесс. Но на вильнюсском саммите нам важно увидеть политическую волю от, по крайней мере, ключевых игроков НАТО (США, Германия, Великобритания, Франция) касательно вступления Украины. Если от Франции (неофициально) и Великобритании (официально) мы уже имеем соответствующие сигналы, то США и Германия пока со своей позицией не определились", – подчеркивает политолог. "Украина в преддверии вильнюсского саммита провела огромное количество дискуссий, переговоров с представителями разных государств. Так, мы видим, как меняется позиция Франции. Судя по данным местных медиа

Делясь ожиданиями от саммита, Максим Джигун предполагает, что Украина получит гарантии безопасности от отдельных государства НАТО. Но не от НАТО как институции.

"Скорее всего – от тех самых ключевых игроков, которых я уже назвал. Возможно, к ним подключится кто-то еще. Это будет оформлено в виде двусторонних договоренностей. При этом Украина настаивает, что такие гарантии безопасности не могут быть альтернативой вступления в НАТО. И это абсолютно логично, потому что никакие гарантии безопасности не смогут остановить российскую агрессию, – акцентирует эксперт. – Мы понимаем, что до окончания войны о членстве в Альянсе нет смысла говорить (и тут президент делает правильные акценты). Но мы хотим понимать, что имеется принципиальное согласие если не всех, то подавляющего большинства членов НАТО касательно неотвратимости евроатлантической интеграции Украины. И чтобы не упустить этот момент, к делу подключаются политики наивысшего ранга".

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