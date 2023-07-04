О чем говорит новый призыв Зеленского к Байдену – на что расчет перед саммитом НАТО

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Кравцев Сергей
Чем ближе саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, тем больше от украинской власти разнообразных заявлений по этому поводу. В очередном, во время интервью телеканалу CNN, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена уже сейчас официально пригласить нашу страну в НАТО. Подчеркнув, что понимает – собственно вступление станет возможным только после окончания полномасштабной российско-украинской войны. А в вечернем обращении 3 июля Зеленский акцентировал, что обезопасить Европу от любых агрессий можно только вместе с Украиной – и только вместе с Украиной в НАТО. Именно поэтому, считает он, должна быть достигнута определенность касательно этой самой безопасности и нашего будущего в Альянсе. Эксперты продолжают анализировать для издания "Комментарии" украинский напор в ракурсе евроатлантической интеграции, а также – что именно мы можем получить на вильнюсском саммите.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Политический консультант Сергей Быков поделился таким комментарием:
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Если бы Украина была членом Альянса – россия бы не аннексировала Крым в 2014-м и не осуществила бы полномасштабное вторжение в 2022-м, подчеркивает эксперт. Тысячи украинцев остались бы в живых, акцентирует он. Сегодня есть возможность исправить ошибку – нужно сделать, по меньшей мере, политическое заявление, что Украина вступит в НАТО после войны – желательно, указав конкретные сроки этого "после войны", считает Сергей Быков.
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун отмечает, что призыв Зеленского к Байдену предоставить Украине на грядущем саммите четкую перспективу евроатлантического будущего, подчеркивание, что мы боремся не только за свою безопасность, но и за безопасность союзников – выглядит как "тяжелая артиллерия". А именно – когда работает не обычная дипломатия на уровне МИД, представителей Украины в разных институциях, а подключается президент. Причем, предлагая дискуссию наиболее влиятельным политикам мира.
Делясь ожиданиями от саммита, Максим Джигун предполагает, что Украина получит гарантии безопасности от отдельных государства НАТО. Но не от НАТО как институции.
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