У Байдена передумали приглашать Зеленского в Вашингтон: причина

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Елизавета Черных
В Белом доме рассматривали возможность приглашения украинского государственного главы Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза". Такую информацию обнародовал портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме, пишет "РБК-Украина".
Джо Байден - фото из открытых источников
Во время разговора собеседник подчеркнул, что в администрации американского президента обеспокоилась "отказом Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня. Однако украинский лидер понимает, что из-за плотного графика президента США этого может не произойти.
Также интернет-издание "Комментарии" писало, что в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений. Путин заявил, что РФ не хочет прекращать использовать доллар, обвинив США в использовании доминирования валюты для санкций и предупредив, что эта политика может отразиться на Вашингтоне.
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Ігор
сегодня, 12:12
Ну а навіщо зустрічами легітимізувати того, в кого передвиборчі обіцянки були брехнею. Президент Єрмак з дуже непорядним товаришем Зе, просто віджали корупційні потоки Порошенка та поставили на них своїх. Звісно, більша відповідальність на творці корупції, а ні на тому, хто її віджав. Але ще більша відповідальність на продажних "патріотах" які ігнорують потреби суспільства: корупція, олігархізм, верховенства права, нерівність між корумпованими чиновниками та платниками податків, деградація країни разом з освітою та медициною, та подібне. Свого часу і до сьогодні комуністи уникли відповідальності за злочини проти людства. Якщо і наші червоні "патріоти" уникнуть відповідальності, ми ніколи не досягнемо рівня розумово-розвинутих цивілізацій та втратимо країну, як у 1919 році.