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Главная Новости Мир США У Байдена передумали приглашать Зеленского в Вашингтон: причина
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У Байдена передумали приглашать Зеленского в Вашингтон: причина

Администрация американского президента обеспокоилась "отказом Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией"

сегодня, 09:41
Автор:

Елизавета Черных

В Белом доме рассматривали возможность приглашения украинского государственного главы Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза". Такую информацию обнародовал портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме, пишет "РБК-Украина". 

У Байдена передумали приглашать Зеленского в Вашингтон: причина

Джо Байден - фото из открытых источников

Во время разговора собеседник подчеркнул, что в администрации американского президента обеспокоилась "отказом Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".

"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", — сказано в сообщении. 

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня. Однако украинский лидер понимает, что из-за плотного графика президента США этого может не произойти.

Также интернет-издание "Комментарии" писало, что в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений. Путин заявил, что РФ не хочет прекращать использовать доллар, обвинив США в использовании доминирования валюты для санкций и предупредив, что эта политика может отразиться на Вашингтоне. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/baydena-peredumali-priglashat-zelenskogo-1623045972.html
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Обусуждения

Ігор

сегодня, 12:12

Ну а навіщо зустрічами легітимізувати того, в кого передвиборчі обіцянки були брехнею. Президент Єрмак з дуже непорядним товаришем Зе, просто віджали корупційні потоки Порошенка та поставили на них своїх. Звісно, більша відповідальність на творці корупції, а ні на тому, хто її віджав. Але ще більша відповідальність на продажних "патріотах" які ігнорують потреби суспільства: корупція, олігархізм, верховенства права, нерівність між корумпованими чиновниками та платниками податків, деградація країни разом з освітою та медициною, та подібне. Свого часу і до сьогодні комуністи уникли відповідальності за злочини проти людства. Якщо і наші червоні "патріоти" уникнуть відповідальності, ми ніколи не досягнемо рівня розумово-розвинутих цивілізацій та втратимо країну, як у 1919 році.

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