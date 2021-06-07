У Байдена передумали приглашать Зеленского в Вашингтон: причина

В Белом доме рассматривали возможность приглашения украинского государственного главы Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом до его саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза". Такую информацию обнародовал портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме, пишет "РБК-Украина".

Джо Байден - фото из открытых источников

Во время разговора собеседник подчеркнул, что в администрации американского президента обеспокоилась "отказом Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией".

"Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня. Однако украинский лидер понимает, что из-за плотного графика президента США этого может не произойти.

Также интернет-издание "Комментарии" писало, что в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации, Европе и Украине готовятся к саммиту американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

В контексте подготовки к этим переговорам российские, американские и украинские чиновники делают ряд заявлений. Путин заявил, что РФ не хочет прекращать использовать доллар, обвинив США в использовании доминирования валюты для санкций и предупредив, что эта политика может отразиться на Вашингтоне.





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