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У Байдена признали, что больше не смогут отправлять оружие Украине

Последний пакет, о выделении которого США объявили в конце декабря, должен прийти в Украину в ближайшие недели

сегодня, 08:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом исчерпал все возможности поставлять оружие в Украину без соответствующего решения Конгресса США. Теперь пока Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, Вашингтон не сможет поставлять помощь Киеву. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что администрация США будет делать все возможное, чтобы украинцы получали необходимое вооружение.

У Байдена признали, что больше не смогут отправлять оружие Украине

Джон Кирби. Фото: Getty Images

"Они (Ред. — поставки оружия) будут вынуждены остановиться. Президент подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который мы имели полномочия по пополнению. Это все. Нам нужен дополнительный закон для оказания дополнительной помощи Украине", – объяснил Кирби. 

Он также отметил, что последний пакет, о выделении которого США объявили в конце декабря, должен прийти в Украину в ближайшие недели.

"Но после этого при отсутствии дополнительного финансирования не существует другого волшебного горшка, из которого можно было бы что-то достать", – высказался Джон Кирби.

Отметим, в ходе этого же брифинга Кирби отметил, что нет никаких сигналов о том, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры о завершении войны против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в редакционной статье "The Washington Post" отмечается, что воздушный террор со стороны России происходит на фоне остановки западной помощи Украине. Журналисты призвали Конгресс взяться за ум – и предоставить нам, наконец, новую программу военной помощи. Ну, а республиканцы продолжают увязывать это с вопросом безопасности американских границ. Эксперты рассказали порталу "Комментарии" о том, каковы шансы на предоставление Украине со стороны США долгожданной многомиллиардной помощи.




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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 09:15

пиндосы есть пиндосы не зря их так кацапы называют! что бы по территории сша хоть раз московия бомбанула может тогда эти свиньи американские проснуться.


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