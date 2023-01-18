У Байдена прокомментировали требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии"

США считают, что нет никакой перспективы в налаживании нормального мирного диалога с Россией, пока она выставляет заведомо невыполнимые требования к Украине, в частности, требуя признать территорией России украинские области, которые были захвачены военным путем – силой и насилием. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", — заявил Блинкен.

Энтони Блинкен отметил, что США вместе с союзниками обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы она добилась успеха в противостоянии российской агрессии.

"Самый быстрый путь достичь устойчивого завершения этой войны, дойти до дипломатии, к переговорам – это усилить Украину на поле боя. Это именно то, что мы делаем", – сказал дипломат.

Стоит тотметить, что в начале января президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".



Читайте также на портале "Комментарии" — чего ждать от визита Блинкена в Китай – почему это важно в свете войны в Украине. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью.

Также издание "Комментарии" сообщало — когда молчать уже невозможно: Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!