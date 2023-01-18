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У Байдена прокомментировали требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии"

Энтони Блинкен заявил, что требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы

сегодня, 07:20
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Автор:

Кравцев Сергей

США считают, что нет никакой перспективы в налаживании нормального мирного диалога с Россией, пока она выставляет заведомо невыполнимые требования к Украине, в частности, требуя признать территорией России украинские области, которые были захвачены военным путем – силой и насилием. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

У Байдена прокомментировали требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии"

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс", — заявил Блинкен.

Энтони Блинкен отметил, что США вместе с союзниками обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы она добилась успеха в противостоянии российской агрессии.                                                                                          

"Самый быстрый путь достичь устойчивого завершения этой войны, дойти до дипломатии, к переговорам – это усилить Украину на поле боя. Это именно то, что мы делаем", – сказал дипломат.

Стоит тотметить, что в начале января президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2w8L6wk953M
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