У Байдена прокомментировали убийство журналиста из США

По словам советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, убийство оккупантами из России представителя медиа из Соединенных Штатов, работавшего на территории города Ирпень, является шокирующим и ужасающим. Об этом сообщает журналистка The New York Times Кэти Роджерс 13 марта.

Джейк Салливан (фото из открытых источников)

Как утверждает представительница известного американского издания, выступая в эфире программы "Лицом к нации" Джейк Салливан назвал убийство представителя американского медиа на территории Украины российскими врагами "шокирующим и ужасающим".

"Очевидно, мы будем очень внимательно отслеживать развитие событий и будем соответствующим образом реагировать", — цитирует представительница упоминавшегося медиа советника американского президента.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ирпене убит журналист New York Times, еще один ранен. В Ирпене, в результате обстрелов скончался американец Брент Ренауд, работавший журналистом New York Times. Еще два журналиста ранены. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. 51-летний корреспондент всемирно известного медиа New York Times погиб от огнестрельного ранения. В настоящее время пострадавших вывезли из зоны боевых действий, отметил глава полиции Киевской области. По последним сообщениям, раненых журналистов привезли в Охматдет. Состояние здоровья журналистов пока остается неизвестным. По информации Генштаба, в РФ переместили 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения). До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!