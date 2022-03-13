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У Байдена прокомментировали убийство журналиста из США

Советник американского президента в шоке

сегодня, 17:20
Автор:

Лиля Воробьева
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По словам советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, убийство оккупантами из России представителя медиа из Соединенных Штатов, работавшего на территории города Ирпень, является шокирующим и ужасающим. Об этом сообщает журналистка The New York Times Кэти Роджерс 13 марта.

У Байдена прокомментировали убийство журналиста из США

Джейк Салливан (фото из открытых источников)

Как утверждает представительница известного американского издания, выступая в эфире программы "Лицом к нации" Джейк Салливан назвал убийство представителя американского медиа на территории Украины российскими врагами "шокирующим и ужасающим".

"Очевидно, мы будем очень внимательно отслеживать развитие событий и будем соответствующим образом реагировать", — цитирует представительница упоминавшегося медиа советника американского президента.  

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ирпене убит журналист New York Times, еще один ранен. В Ирпене, в результате обстрелов скончался американец Брент Ренауд, работавший журналистом New York Times. Еще два журналиста ранены. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. 51-летний корреспондент всемирно известного медиа New York Times погиб от огнестрельного ранения. В настоящее время пострадавших вывезли из зоны боевых действий, отметил глава полиции Киевской области. По последним сообщениям, раненых журналистов привезли в Охматдет. Состояние здоровья журналистов пока остается неизвестным. По информации Генштаба, в РФ переместили 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения). До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь.


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Источник: https://twitter.com/katierogers/status/1502994156511191042?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1502994156511191042%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fato%2Fu-baydena-prokomentuvali-vbivstvo-zhurnalista-zi-ssha-na-viyni
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